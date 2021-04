Teenager bortvist fra tag

En 15-årig dreng fra Farum blev onsdag eftermiddag bortvist fra Jernbanepladsen, hvor han rendte rundt på et tag. Samme eftermiddag kontaktede en borger politiet klokken 15.39 og fortalte, at mere end 20 personer var forsamlet på et grønt område ved motorvejsbroen. Da en patrulje få minutter senere kom frem til stedet, var forsamlingen imidlertid forduftet.