Teaterportræt af Anna Anchers liv: "Malere har vi nok af, men gode mødre bliver der aldrig for mange af"

Anna Anchers kamp for at bliver anerkendt på lige for med sine mandlige kollegaer og for at forene et liv med både kunst og barn er temaerne for Det Flydende Teaters forestilling på Sophienholm.

19. juli 2020

To unge kvinder i lette, hvide gevanter slentrer i den lyse sommeraften på Sønderstrand ved Skagen. Kvinderne holder hinanden under armen, kigger indfølende på hinanden. Deler måske drømme og hemmeligheder. Og måske deres fælles passion for malerkunsten.

Kvinderne er Anna Ancher og Marie Krøyer. Og motivet findes i to versioner. Malet af hhv. Michael Ancher og Peter Severin Krøyer.

Måske skildrer motivet en lykkelig stund. Måske ikke. P. S. Krøyer og Maries ægteskab er velbeskrevet. Ligesom deres skilsmisse og hendes forelskelse i den svenske komponist Hugo Alfvén er det.

Anderledes forholder det sig med Anna og Michael Anchers ægteskab, der ikke har været udsat for sammen nærlæsning, selvom det også er velbeskrevet. Og ofte fremstillet som et harmonisk et af slagsen.

Det Flydende Teater tager i deres forestilling Annas Verden, der havde præmiere den 1. juli i parken ved Sophienholm og efter en sommerpause atter spiller samme sted den 27. juli-12. august, livtag med Annas liv.

"Hendes liv er fascinerende. Hun rejser centrale spørgsmål, der stadig kræver svar i mange menneskers liv. Ét af de påtrængende er, om man både kan have børn og karriere, eller om man må vælge. Det var ikke let for Anna at forene de to, og omverdenens manglende forståelse for valg og fravalg gjorde det ikke lettere.

Det er bestemt heller ikke nemt i dag, men Anna levede i en tid, der tillod hendes tegnelærer at sige, at hun burde lægge maleriet fra sig og følge sin mand efter devisen "Malere har vi nok af, men gode mødre bliver der aldrig for mange af," siger Pelle Nordhøj Kann, der er en del af ledelsen på Det Flydende Teater, og som i forestillingen blandt andet spiller ægtemanden Michael Ancher.

En fremragende maler At Anna Ancher var en fremragende maler, hersker der ingen i tvivl om. Måske endda teknisk set endnu dygtigere end sin mand.

Alligevel var det hende, der måtte kæmpe for sin ret til både at være kunstner og mor. Og det i en tid, hvor kvinder ikke havde adgang til Kunstakademiet, men udelukkende kunne uddanne sig privat.

For Anna Anchers vedkommende blev det til tre vintre på Vilhelm Kyhns private tegne- og malerskole for kvinder i 1875-78 i København. Senere tog hun til Paris og studerede hos Pierre Puvis de Chavannes sammen med Marie Triepcke, der senere skulle blive gift med P. S. Krøyer.

Anna Ancher havde det sjældne held - hvad der var et særsyn dengang - at nyde respekt for sin faglighed - ikke blot hos sin ægtefælle, men også hos andre malere. Og hun modtog afskillige priser og anerkendelser.

Hun fik generelt mere omtale end de fleste andre kvindelige kunstnere i perioden, både i kunsttidsskrifter og i dagbladene.

Til gengæld måtte hun finde sig i ofte at blive anmeldt sammen med sin mand og af nogle anmeldere, blandet andre Holger Drachmann, at blive omtalt som "Fruen".

Forud for sin tid Det Flydende Teater giver i sin musikdramatiske forestilling et portræt af maleren, hustruen og moderen Anna Ancher.

"Kunstnerisk var hun forud for sin tid. Vi vil gerne fortælle historien om en kvinde, der har prioriteret kunsten sidestillet med familien, og som bryder med den traditionelle kvinderolle omkring 1900-tallet," siger Christine Worre Kann, der er kunstnerisk leder på Det Flydende Teater.

"Hendes åbentlyse talent gør, at det for hende ikke er en mulighed at blive en af de såkaldt 'malende damer'. Hun må videre med sin kunst og insisterer på at blive vurderet på lige fod med sine mandlige kollegaer," siger hun.

FAKTA Annas Verden

Medvirkende: Julie Riis,Luise Kirsten Skov,Pelle Nordhøj Kann, Nanna-Karina Schleimann

Instruktør: Jennifer Vedsted Christiansen

Dramatiker: Julie Petrine Glargaard

Scenograf: Sir Grand Lear

Komponist: Nanna-Karina Schleimann

Kreativ producent: Christine Worre Kann

Hvor og hvornår: Parken ved Sophienholm, 27. jul.-12. aug. Fortællingen taler ifølge Christine og Pelle ind i en nutidig kontekst.

"På den måde kan forestillinger om fortiden lære os om nutiden. Og vi er stadig igang med at definere kvinderollen, og derfor er det en vigtig fortælling om en kvinde, der definerer sig selv og bryder med normen," siger de.

Annas Verden skulle have haft premiere på Statens Museum for Kunst i forbindelse med særudstillingen om Anna Ancher i foråret, men blev i lighed med alt andet aflyst pga. covid-19-udbruddet.

Teatret forventer at spille på SMK senere på året.