Mette Rytsel med prisen som ?Årets Energibundt?, som hun fik overrakt ved DR?s store show Sport 2019.

Team Fred kom i finalen: Men desværre kun lige ved og næsten

Virum-Sorgenfri Tennisklub var tæt på endnu en titel for sit motionsprojekt for børn og unge med handicap

Det Grønne Område - 02. maj 2020 kl. 17:00 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ni klubber fra hele landet - heriblandt Virum-Sorgenfri Tennisklub - var nomineret til titlen 'DM i rekruttering', arrangeret af Parasport Danmark. Fælles for alle kandidater var, at de har knoklet for at skabe bedre idrætsmuligheder for børn og unge med handicap.

Efter en online-afstemning gik Svendborg Basketball Club, Københavns Idrætsforening For Udviklingshæmmede og Virum-Sorgenfri Tennisklub videre til finalerunden. En jury bestående af medlemmer af Parasport Danmarks Breddeudvalg vurderede initiativerne og endte med at pege på Svendborg Basketball Club som vinder.

Svendborg Basketball Club har udvidet basketholdet Wild Rabbits - for børn med særlige behov - med et dansehold, som skal fungere som cheerleaders for deres baskethold. Til sammen har holdene nu 18 medlemmer med særlige behov.

Virum-Sorgenfri Tennisklub deltog i konkurrencen med projektet TEAM FRED, der er et tennishold for børn og unge med ADHD og autisme. Projektets tovholder, Mette Rytsel, blev for et år siden kåret til 'Årets Ildsjæl' af Dansk Tennis Forbund og i januar til 'Årets Energibundt' af Dansk Idrætsforbund for sin store indsats med TEAM FRED. Så en plads i finalen er bestemt til at leve med.