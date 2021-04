Takket være corona: Håndbolddamerne redder livet i 1. division

Beslutningen betyder, at bundholdet Lyngby redder livet i 1. division, hvor klubben ligger på sidstepladsen med 4 point for 19 kampe.

"Det var en dejlig besked at få, så nu kan vi begynde at planlægge næste sæson i 1. division. De fleste i truppen har givet udtryk for, at de fortsætter i klubben, men vi skal gerne have nogle forstærkninger i form af langskytter og fysisk stærke forsvarsspillere", fortæller sportschef Stig Oest og tilføjer, at det ikke er en helt nem opgave: