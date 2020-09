Se billedserie En af Thomas Mikkelsens mange feberredninger. Her blokerer dagens superhelt efter en times spil en afslutning af Pedro Ferreira fra nært hold. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Tak til det levende plankeværk: Lyngby BK lagde ud med at tage point mod AaB

Thomas Mikkelsen var flyvende i målet, da Lyngby åbnede Superliga- sæsonen med 0-0 mod AaB.

15. september 2020
Af Mikael Østergaard

Thomas Mikkelsen var her, der og alle vegne, da Lyngby Boldklub søndag eftermiddag tog hul på den nye sæson i Superligaen mod AaB.

Kun en enkelt gang blev målmanden passeret. Det skete efter blot tre minutter, men hovedstødet fra Frederik Børsting ramte undersiden af overliggeren og sprang i spil igen. Senere i første halvleg reddede Thomas Mikkelsen et hælspark fra Jores Okora, en flad afslutning fra Kasper Kusk med en lynhurtig fodparade og kronede indsatsen med at blokere en afslutning fra AaB's nyindkøbte Pedro Ferreira fra tæt hold.

Lyngby havde bestemt også sine chancer i den underholdende første halvleg. André Riel testede Jacob Rinne med et skud helt ude ved den fjerneste stolpe, og AaB-målmanden vandt også duellen, da Frederik Gytkjær kom frem til en afslutning. Frederik Gytkjær fik endnu en åben mulighed, da Emil Nielsen genialt spillede ham fri på et kontraangreb. Jacob Rinne havde bevæget sig langt ud af sit mål, og Frederik Gytkjær forsøgte sig med et lob, men en AaB-forsvarer nåede op og headede bolden væk.

Og dermed endte de første 45 livlige og chancerige minutter uden scoring.

Udvisning blev dyr Lyngby startede bedst efter pausen, men mistede hurtigt overtaget, og derefter var AaB klart bedst.

I det 61. minut hev Thomas Mikkelsen endnu en mirakelredning ud af ærmet og gentog opvisningen kort efter, da han med det yderste af neglene sendte en afslutning af Kasper Kusk til hjørnespark.

Lyngby var nede i sækken, og alle tilskuere sad og frygtede et nordjysk føringsmål, da kampen med et kvarter tilbage tog en uventet drejning. I en ufarlig situation på AaB's banehalvdel hægtede AaB's debutant, 18-årige Tim Prica, med fuldt overlæg Marcel Rømer, der var i fuld fart fremad. Dommeren stod perfekt placeret, hev det røde kort op af lommen, og så kunne indskiftede Tim Prica, der kun nåede at få otte minutter på banen, traske i bad.

Det ændrede kampen totalt. Med en mand i undertal trak AaB sig tilbage på banen for at forsvare det ene point, mens Lyngby mobiliserede de sidste kræfter og lagde et tungt pres på modstanderne. Det var tæt på at give bonus i det sidste minut, men målet blev korrekt annulleret for frispark mod AaB-målmanden.

"Vi prøvede at angribe og spillede for vores chance. Jeg er tilfreds med, at vi holdt clean sheet. Det er et under med de store chancer i første halvleg", udtalte cheftræner Christian Nielsen efter kampen.

Tre debutanter Uafgjort mod AaB er bestemt godkendt. Nordjyderne råder over et stærkt mandskab og havde fortjent sejren, men Lyngby har heldigvis Thomas Mikkelsen.

Lyngby skal roses for en helstøbt fighterindsats, hvor ingen faldt igennem, men hvor omvendt heller ingen strålede.

Kampen gav debut til Christian Greko Jakobsen, Brian Hamalainen og Rasmus Thellufsen, der et kvarter før tid afløste en træt Christian Greko. Alle tre gjorde et positivt indtryk.