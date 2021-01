Tak Lyngby-Taarbæk

En kæmpestor tak til Lyngby borgere, Lyngby-Taarbæk kommune og frivillige, som har støttet Kræftens Bekæmpelse i 2020. Trods udfordringer med Corona har I alle bidraget til at gøre det til et fantastisk år.

Kræftens Bekæmpelse Lokalforening har også været med til at gøre to uddannelsescenter røgfrie fra august 2020. Det gælder U-Nord og Virum Gymnasium. Målet er at færre unge starter med at ryge.