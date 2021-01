Taget for narkokørsel i Lyngby og Virum: Var frakendt kørekort og i besiddelse af stoffer

En 27-årig mandlig bilist fra København blev klokken 23.42 torsdag aften standset af en patrulje på Lyngby Omfartsvej i nordgående retning.

Her blev det vurderet, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.

Derudover blev han også sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for besiddelse af euforiserende stoffer.