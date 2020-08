Algerne dækkede søen, da vi fortalte historien i avisen 1. juli. Foto: Frank S. Pedersen

Tættere på en opklaring: Trådalgerne i Kollelev Mose fjernes

Naboer og kommunen håber at kunne opklare, hvorfor opblomstringen i Kollelev Mose opstår

Det Grønne Område - 19. august 2020 kl. 18:30 Af Frank S. Pedersen

Nu bliver der gjort noget ved det akutte problem med et tykt lag trådalger i det ene af Kollelev Moses tre bassinner. Som vi fortalte i avisen i begyndelsen af ferietiden reagerede udvalgsformand Sigurd Agersnap (SF) positivt på et forslag fra grundejerforeningen i Virum, om ved fælles hjælp at få fjernet algerne, inden de gav sig til at rådne i sommervarmen.

Han havde ikke lige pengene i lommen, men i sidste uge lykkedes det at få Teknik- og Miljøudvalget til at bevilge 60.000 kroner til formålet af udvalgets kasse.

"De 60.000 er til her og nu, men vi skal også have lavet en analyse af vandkvaliteten," siger udvalgsformanden til naboernes glæde.

Fiskelivet i fare "Det er vi meget tilfredse med, at kommunen har erkendt. Bare at fjerne algerne uden at finde frem til årsagen ville jo svare til at klare en tandpine uden at gå til roden," mener Henrik Dalbøge, der er formand for Grundejerforeningen Kollelev Mosepark.

Han sidder klar til henvendelsen fra kommunen, så fjernelsen af algerne kan gå i gang. Og har i øvrigt også yderligere et par ønsker og gode råd.

"Kanalen mellem de to store bassinner trænger til at blive gravet op. Der er slet ingen gennemstrømning nu, så man kan ikke regne med, at bassinnerne udveksler fisk, hvis de skulle dø i det ene bassin," forklarer han.

Mose på en knivsæg

Kommunens forvaltning peger på, at kommunen ikke er forpligtet til at vedligholde mosen, så længe den er mose.

"Men jeg synes jo, at det ser mærkeligt ud, at det ene bassin er fyldt med alger. Vi har bedt forsyningen om at finde ud af, om der er sket overløb af kloakken. Der er tre overløb i bassin to, hvoraf de to er overvåget, og derfra har der ikke været overløb ifølge forsyningen. Måske komme det så fra det tredje eller måske er det kun gammel skade, Mosen balancerer i forvejen på en knivsæg, så vi skal finde ud af det. Og over tid skal alle overløb afskaffes i forbindelse med en spildevandsplan," siger Sigurd Agersnap.

De tre bassinner i mosen blev i tidligere tider blev udsat for store mængder af husspildevand, som stadig lurer i bunden af mosen.

Analysen skal fremlægges i 2021 med resultater af undersøgelserne og forslag til indsatsen fremover.