Tænd et lys i vinduet: På mandag er det 75 år siden, vi blev befriet

Mandag den 4. maj er det 75 år siden, at Danmark kunne fejre befrielsen efter fem år med tysk besættelse under 2. Verdenskrig.

Da frihedsbudskabet bliver meddelt danskerne via radioen i BBC's danske udsendelse fra London den 4. maj 1945 om aftenen, strømmede danskerne ud i gaderne for at fejre det. Her i Lyngby-Taarbæk samledes borgerne på Lyngby Torv, hvor de samlet gik i optog til Sorgenfri Slot med dannebrogsflag og fakler. Der var en euforisk stemning blandet med glæde og lettelse.

Mange rev de forhadte mørklægningsgardiner ned og tændte spontant levende lys i vinduerne for at markere befrielsen og den vundne frihed. Alle vinduerne på rådhuset på Lyngby Torv blev også oplyst denne særlige aften, og det bliver de igen mandag den 4. maj om aftenen.

"Lad os sammen tænde lys for at mindes modstandskampen og befrielsen for 75 år siden, og som et symbol på håbet for fremtiden."