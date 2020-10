Tabte sin ufødte søn: Louise smed masken og viste sit sande ansigt

"Der har længe været en perfekthedskultur, hvor man deler de gode historie og samtidig en berøringsangst for dét, der gør ondt og dét, der ikke er så pænt at kigge på."

Meget tyder på, at hun ikke er den eneste, der mener, at der er et behov for, at vi bliver bedre til at fortælle om og lytte til de smertelige oplevelser, som livet uværgeligt byder på.

For bogen er blevet solgt i et stort oplagt, og Louise har fået så mange følgere og kærlige tilkendegivelser på sin instagramprofil, at forlaget Alpha, der er eget af Bonnier Books, fik øje på hende og kontaktede.

De ville gerne have hende til at skrive en roman. Hun har netop underskrevet kontrakt med Alpha, og 1. august 2021 udkommer romanen, som hun ikke vil afsløre for meget af. Men det er heller ikke derfor, at vi mødes.