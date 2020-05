Borgmester Sofia Osmani (K) er langt fra tilfreds med udligningsreformen. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Taber langt mindre på udligningen: Men borgmesteren er skuffet og ærgerlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Taber langt mindre på udligningen: Men borgmesteren er skuffet og ærgerlig

Udligningsreformen kom på plads tirsdag formiddag, og Lyngby slipper langt billigere end forventet, men Sofia Osmani er ikke helt tilfreds.

Det Grønne Område - 05. maj 2020 kl. 13:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lyngby-Taarbæk rammes ikke helt så hårdt, som det ellers så ud til. For regeringens aftale tirsdag med Venstre, Radikale, SF og Alternativet betyder, at kommunen i store tal ikke kommer til at tabe 65 mio. kroner, men 'kun' små 38 mio. kroner. Borgmester Sofia Osmani er dog ikke tilfreds:

"Umiddelbart ser tallene bedre ud end i regeringens oprindelige udspil, men der er en række forhold, der skal granskes yderligere, inden vi kan gøre boet op," siger hun til Det Grønne Område:

"Så selv om forhandlingerne måske nok har mildnet luften for de klippede får, så er der ingen tvivl om, at Lyngby-Taarbæk også efter en udligningsreform er blandt landets største bidragsydere, og at vi med aftalen stadig står overfor valget mellem servicereduktioner og skattestigninger - mens andre kommuner får mulighed for det modsatte: Lavere skat og højere service."

Simon Pihl Sørensen (S) er til gengæld langt mere positiv:

"Det er langt, langt over forventning. Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke andet end være tilfreds, når man tager udspillet i betragtning og det kæmpe pres, der har været for et stort flertal af kommuner - uanset borgmesterens partifarve - på at vi skal betale langt mere."

Positiv, det er Søren P. Rasmussen (V) også:

"Venstre er meget glade for den aftale, der nu er indgået. Vi går fra et tab på 28 mio. kroner til en gevinst på 12 mio. kroner nu, hvor det ekstra tilskud til kommunerne gøres permanent."

SF's Sigurd Agersnap er også tilfreds:

"Vi er sluppet meget bedre fra udligningsreformen, end jeg havde turdet regne med. Flere penge til kommunerne og bedre muligheder for at regulere skatten gør, at vi står med en mindre regning end forventet og bedre kan investere i velfærden."

Skuffet og ærgerlig Men borgmester Sofia Osmani er både skuffet og ærgerlig over resultatet af forhandlingerne. Et resultat, som hendes parti, Konservative, ikke var en den af. Hun siger til Det Grønne Område:

"Udgifterne til udligningssystemet stiger samlet set markant. Der kommer ganske enkelt flere penge ud til kommunerne samlet set. Det er penge, vores skatteborgere har været med til at betale, men som de får langt mindre tilbage af, end borgerne i andre kommuner," siger hun:

"Vores indirekte udligning ser dermed ud til at stige yderligere - og nok også en del mere, end tallene viser på overfladen. Dertil kommer, at vi mister kompensationen i forhold til udlændinges uddannelse, hvilket øger vores tab med ca 35 mio. kroner årligt. Tabet på 2,7 mio. kroner giver dermed langt fra det fulde billede."

Direkte skadeligt "Så træerne vokser ikke ind i himlen. Ser vi bort fra tallene, er min største ærgrelse, at man stadig ikke ønsker et system, som belønner kommuner, der skaber vækst, og kommuner, der har en effektiv drift," forklarer Sofia Osmani - og slutter:

"Jeg er primært skuffet over, at det ser ud til, at udligningen på virksomhedsskatter stiger - og dermed, at det bliver mindre attraktivt at tiltrække og fastholde virksomheder. Det, synes jeg, er direkte skadeligt. Og så tæller leveomkostningerne stadig ikke med, hvilket er dybt urimeligt, særligt for de borgere, der har de laveste indkomster i en kommune som vores."