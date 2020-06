Taarbæk Borgerforening støtter op om idéen om en stadsarkitekt. Det skal dog ikke være for Taarbæks skyld, men for kommunens. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Taarbæk Borgerforening: Større fokus på æstetik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Taarbæk Borgerforening: Større fokus på æstetik

Taarbæk er fuldt udbygget, så man skal ikke ansætte en stadsarkitet for Taarbæks skyld.

Det Grønne Område - 23. juni 2020 kl. 18:30 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Lyngby-Taarbæk Kommune vokser så meget, som den gør, er en overordnet plan for æstetik, miljø og energi en god idé. Det vurderer formanden for Taarbæk Borgerforening, Peter Breum, da Det Grønne Område spørger, om en stadsarkitekt er en god idé.

Taarbæk er i skrivende stund i gang med at få en ny lokalplan for den centrale del af Taarbæk. Sagen udspringer af sagen om byggeriet på Nordre Molevej 4 på havnen i Taarbæk, som Det Grønne Område flere gange har skrevet om.

"I Taarbæk er der fuldt udbygget, så hvis der skal bygges nyt, er der noget andet, der skal rives ned. Og både centralt i byen og generelt har vi lokalplaner, der sætter rammerne for, hvad man må bygge. En stadsarkitekts rolle vil her være mere perifær, fordi det vil dreje sig om en enkelt bygning eller to. Så man skal ikke ansætte en stadsarkitekt for Taarbæks skyld, men for Lyngby-Taarbæk Kommunes skyld," siger Peter Breum og fortsætter:

"En stadsarkitekt er bestemt en idé for Lyngby-Taarbæk Kommune, fordi det ligger i smukke omgivelser. Nogle af de ting, man har set i København, viser, at man ikke har haft stort nok fokus på æstetikken, mere på praktikken. Det er en synd, at vores kommune skal havne i den grøft, og at vi efterlader sådanne byggerier til næste generation," siger han.

- Hvor kunne en stadsarkitekt have gjort en forskel?

"Kigger man på området om Kanalvej med Microsoft osv., kunne man have anvendt et mere sammenhængende byggeri. Så har vi Firskovvej, som også er præget af usammenhængende byggeri, og det kommer til at undergå yderligere forandringer. Man skal tænke mere på æstetikken, især i Kgs. Lyngby, som er centrum for byen," siger han.

relaterede artikler