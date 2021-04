"Vi fylder max på med ansatte. Det er tungt i forhold til økonomien, men den eneste vej. Vi vil være 100 procent sikre på, at gæsterne er trygge," siger biografleder Jørn Vestesen, Kinopalæet i Lyngby. Foto: Pernille Borenhoff

Synk ned i mørket - på den gode måde

Tiden er inde til at forlade hjemmebiografen og tage til fx Kinopalæet, hvor biografleder Jørn Vestensen og hans 70 medarbejder venter med masser af nye film. Og fik du ikke set Oscarvinderen Druk, så kommer den

Det Grønne Område - 29. april 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Af Pernille Borenhoff

Ikke en eneste af de 70 ansatte i Nordisk Films biograf Kinopalæet i Lyngby har været på arbejde siden 18. december. Eneste mand på dæk er biograflederen Jørn Vestesen, der nu og da kigger forbi.

Og det er da også i en gabende tom foyer uden musik og duft af popcorn eller kaffe, at Det Grønne Område møder Jørn Vestesen, der fik en noget anden start på jobbet, som han tiltrådte i for et lille års tid siden, end han havde forestillet sig.

Men hvem havde nu det i det hele taget forestillet sig et sådant år?

Den 6. maj kommer der lidt ekstra lyst i mørket, når biograferne igen kan gøre det, de er så gode til. Nemlig at give publikum en ganske anden oplevelse ved at se film, end den man kan få ved at sidde i hjemmebiografen.

"Jeg glæder mig helt vildt. Det tror jeg, at alle i forlystelsesbranchen gør. Jeg savner de glade mennesker, vi har. Både dem, der kommer ind i mellem, og også alle stamgæsterne, som ser næsten alt, hvad vi har på programmet," siger han.

Og Kinopalæet har meget at byde på. For her er 12 biografsale, hvor der i hver eneste dagligt bliver spillet indtil flere film.

Ifølge Jørn Vestesen er der masser at glæde sig til i den kommende sæson.

"Sidste vi havde lukket ned, var USA lukket rent biografmæssigt, og vi havde derfor kun et smalt program til rådighed. Men gudskelov nogle virkelig gode danske film. Nu er det anderledes, fordi vi både har udenlandske og danske film. Det er et mere stærkere program, vi præsenterer nu," siger han.

Lettere denne gang Ifølge Jørn Vestesen bliver det også lettere at åbne, fordi man har været igennem processen før.

"Der ligger en plan og retningslinjerne er klarere denne gang. Vi ved, at vi skal se coronapas, vi spritter af og har flere på arbejde, som kan servicere vores gæster. Og så bliver det som før med tomme sæder mellem grupperne af gæster," siger han.

I forhold til afstand mellem gæsterne er man begunstiget i Kinopalæet, idet hver anden række i forvejen er taget ud for at gøre plads til recline-stole. Altså stole, som man kan ligge i.

"Så restriktionsmæssigt er vi på plads," siger han.

Sidst biograferne var åbne strømmede publikum ifølge Jørn Vestesen til. Og det tror han også vil være tilfældet fra den 6. maj.

"Der er noget magisk ved at sidde i mørket. Selve forventningen til at se en film starter for mig i hvert fald allerede en halv time inden, jeg skal se en film. Og når filmen er færdig, er det fint at sidde og se rulleteksterne. Der er en helt anden refleksion over at se en film i biografen," siger han.

Programmet ligger ude, så man allerede nu kan købe billetter.

"Vi åbner fuldt op i alle 12 sale og med fuldt program. Også med 4DX. Og for at fejre åbningen koster alle billetter 80 kroner torsdag og fredag den 6 og 7. maj," siger han.