Syng morgensang og gå i Sorgenfri Kirke på DR

DR Pigekorets dirigent Philip Faber har sat sig ved klaveret, klar til at spille op til et helt nyt initiativ. Nemlig morgensang på P2 og DR1.

"Når man nu er så isoleret, som mange af os er i øjeblikket, så kan man her tune ind og få 10 minutter, hvor man vil føle, at man er sammen med nogle om noget, og hvor man kan glemme katastrofetankerne i en kort stund. For selvom vi sidder i hver vores hytte, og man ikke kan høre eller se de mange andre, der synger med, så kan visheden om, at vi lige nu synger de samme kendte sange binde os sammen," siger Phillip Faber, der håber, at sangen vil give en følelse af fællesskab hos både seere og lyttere.