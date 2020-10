Politikersnak, siger Marianne Thejl Jespersen om politikernes svar i sagen om problemer med indeklimaet i Lyngby-Taarbæk Kommunes bygninger på Toftebæksvej 12 i Lyngby Storcenter. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Syge medarbejdere stærkt kritiske over for politikernes svar i indeklima-sagen fra Toftebæksvej

To tidligere og en nuværende medarbejder kritiserer politikernes svar i sagen om det problematiske indeklima på Toftebæksvej 12 i Lyngby Storcenter. Borgmesteren siger, at der er taget hånd om den kritik,

Det Grønne Område - 22. oktober 2020

Det var ikke mange ord, at kommunalebestyrelsens politikere i kor valgte at sige, da Det Grønne Område spurgte til sagen om indeklimaet på Toftebæksvej 12.

De ord, det kunne blive til, lød:

"Det er helt afgørende at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Økonomiudvalget har på mødet i fredags fået en orientering fra forvaltningen og er på den baggrund betrygget i, at forvaltningen har handlet rettidigt og korrekt i forhold til at udbedre de udfordringer der har været, og måtte komme, i forhold til arbejdsmiljøet på Toftebæksvej 12. Herunder, at der sikres et godt og forsvarligt arbejdsmiljø i forbindelse med genhusning af medarbejderne, når rådhuset skal renoveres. Det skal samtidig understreges, at vi som kommune ikke har en økonomisk interesse i, at der er bygningsmæssige mangler i Toftebæksvej 12, idet økonomien heri påhviler udlejer og ikke kommunen," lød fællessvaret fra politikerne, selv om Det Grønne Område spurgte hvert parti til deres syn på sagen.

Gennem en årrække har adskillige medarbejdere oplevet alvorlige gener af at passe deres arbejde for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det har blandt andet betydet, at Arbejdstilsynet har givet kommunen et påbud om at undersøge indeklimaet, fordi der er velbegrundet mistanke om, at det udgør en sundhedsmæssig risiko for medarebjderne, som der står i påbuddet.

Taler mod bedrevidende De ordknappe politikeres svar bliver nu kritiseret af tidligere og nuværende medarbejdere.

Marianne Thejl Jespersen er tidligere ansat i Jobcenter Lyngby-Taarbæk, som holder til på Toftebæksvej 12. Hun var flere gange sygemeldt på grund af indeklimaets indvirkning på hendes helbred, ligesom hun fortsat lider af astma og hypersensibilitet.

Om politikernes svar siger hun:

"Det er politikersnak, for det står mod bedrevidende, fordi der er problemer med indeklimaet i den bygning. Det er at snakke udenom at starte med at sige, at man ønsker sundt indeklima, når så meget tyder på, man ikke har sikret det. Det er arbejdsgivers ansvar, at medarbejderne kan udføre deres arbejde i trygge og sunde rammer," siger hun og fortsætter:

"Jeg forstår ikke, at man tør at løbe den risiko, det er at flytte flere medarbejdere ind i en bygning, som man ved er farligt. Når der er 20-30 medarbejdere, som har meldt, at de har gener, og så mange har været til udredning hos arbejdsmedicinsk klinik, forstår jeg ikke, at man vil benægte, at der er et problem. Det er en kortsigtet løsning, som kan have alvorlige konsekvenser for medarbejdere, der kan blive syge af det. Men også resten af samfundet, fordi man sender aben videre, og det giver bare omkostninger andre i steder."

Målløs og ked af det En nuværende medarbejder, som fortsat er påvirket af indeklimaet, og som ønsker at være anonym, lægger sig i forlængelse af Marianne Thejl Jespersens svar.

"Jeg er målløs og ked af, at der ikke bliver handlet på noget efter afsløringen af vores kummerlige arbejdsforhold. Alle i toppen dækker sig ind under hinanden, og vi bliver mødt af en masse varm luft. Hvad med at lytte til medarbejderne? Forvaltningen har konstateret, at der er noget galt, men de ved ikke hvad. Hvad så med at lytte til medarbejderne? Hvad med at se på de arbejdsskader, der er anlagt. Vi sætter rent faktisk vores helbred på spil ved at passe vores job. Det er så grotesk. Flere kolleger har konstateret, at der har været problemer med bygningen siden 2008, vi skriver 2020 nu. Hvorfor bliver man ved? Det er bevist, at medarbejdernes fravær er faldet helt vildt, efter at vi har måtte arbejde hjemmefra. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, at medarbejderne ikke bliver syge på samme måde," siger medarbejderen.

Koldt og overordnet Lene Ciccolini valgte i sommer at sige sit arbejde hos Lyngby-Taarbæk Kommune op blandt andet i protest mod indeklimaet, og fordi hun så, hvordan gode kolleger blev syge af indeklimaet. Hun giver heller ikke meget for politikernes svar.

"De fremhæver i deres svar, at det ikke koster kommunen økonomisk. Hvis det ikke er incitamentet, hvad forhindrer dem så i at gøre noget? For det har været et problem gennem mange år. Hvorfor kigger man ikke på medarbejdernes helbred? De tager det ikke ind, og de tager det ikke alvorligt i det svar. Det er koldt og overordnet. Det undrer mig også, at alle partier har den holdning," siger hun.

Det Grønne Område har bedt borgmester Sofia Osmani (K) forholde sig til kritikken.

"Citaterne rejser en kritik, som jeg har drøftet med økonomiudvalget. De problemstillinger, der belyses, er der taget hånd om, dels gennem de omfattende undersøgelser, forvaltningen allerede har gennemført og handlet på, dels gennem nye undersøgelser af indeklimaet, som der snarligst vil foreligge resultater af. På den baggrund vil vi igen drøfte sagen i økonomiudvalget. Derudover skal alle medarbejdere naturligvis være velkomne til at henvende sig med deres spørgsmål og bekymringer til forvaltningen, deres tillidsrepræsentanter eller os politikere, hvorefter der vil blive taget hånd om dem. Økonomiudvalget ønsker imidlertid ikke at indgå i en dialog via pressen," siger hun.