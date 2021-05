Svømmernes og trænernes øjne i vandet

”I Lyngby Svømmeklub tror vi på, at man skal have hovedet med sig, hvis man skal blive rigtig dygtig til at svømme. Hårdt arbejde samt klog fysisk træning er blandt hovedingredienserne, som skal gå op i en højere enhed, når svømmerne skal udvikle sig fra børn til voksne atleter”, siger elitetræner Mikkel Bruun.

Normalt er trænerens ellers skarpe øjne begrænset af, at fremdriften skabes under vand, og det kan være svært at se tydeligt, hvad der sker.

”Det problem løser SwimCam for os. Det gør en kæmpe forskel for svømmerne at få direkte feedback på egne bevægelser. Vi ønsker svømmere, som i løbet af deres tid som konkurrencesvømmere lærer at være opsøgende i egen udvikling og tage ansvar for bl.a. deres teknik, og her kommer SwimCam til at spille en vigtig rolle”, fremhæver Mikkel Bruun.

Det er planen, at alle hold i Lyngby Svømmeklubs konkurrenceafdeling skal gøre brug af kameraet under deres træning, så svømmerne vænner sig til at se sig selv under vand.

I januar vandt stifterne, Thomas Terney og Anders Sandfuss, Danish Tech Challenge 2020 for SwimCam og dermed 500.000 kr. Til dagligt arbejder de i Future Box, som er en del af Science Park, DTU.