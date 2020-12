Svømmere på toppen: Masser af personlige rekorder

Lyngby Svømmeklub klarede sig fint ved Regionsmesterskaberne for Nordsjælland, der blev afholdt i Rundforbihallen.

Stævnet bød på et utal af personlige rekorder af Lyngby-svømmerne, en klubrekord i 50 meter fly for svømmere på 10 år og første årgangssvømmer i sæsonen, der brød den magiske grænse på 1 minut i 100 meter fri. Efter dette årets sidste stævne har årgangsgruppen i Lyngby 11 svømmere, der er kvalificeret til DM på kortbane, der finder sted i februar 2021.

Inden coronaen lukkede foreningslivet ned, blev der også afholdt DM på kortbane for juniorer. Her svømmede 15-årige Tobias Rosengaard en sølv- og en bronzemedalje hjem i henholdsvis 100 og 200 meter bryst. Tobias Rosengaard går i 9. klasse på Virum skole og svømmer i Sigma Swim Birkerød, der er kendt som en af Danmarks mest succesfulde rugekasser for svømmetalenter, heriblandt OL-atleterne Pernille Blume, Lotte Friis og Anton Ørskov Ipsen.