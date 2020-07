Se billedserie Sofie Halbye får overrakt prisen af cheflivredder John Mogensen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Svømmede i land og slog alarm: 12-årige Sofie fra Lyngby fik heltepris

Livredningstjenesten uddelte Kaj Walter-prisen for anden gang og hædrede samtidig en af deres egne livreddere for en ekstraordinær indsats sidste sommer.

Det Grønne Område - 07. juli 2020

To dramatiske episoder sidste sommer på de nordsjællandske strande blev mandag i sidste uge markeret af Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, da man for anden gang uddelte priser for en ekstraordinær redningsindsats.

Kaj Walther-prisen er indstiftet til minde om den legendariske livredder, som i midten af 1930'erne kom til Tisvildeleje og blev en pioner for kystlivredningen, der i dag er et fælles projekt på noirdkysten mellem de tre kommuner Helsingør, Gribskov og Halsnæs. Og prisoverrækkelsen fandt sted i Tisvildeleje, hvor Kaj Walther havde sit virke som livredder og svømmelærer i mange år. Kaj Walther blev især berømmet for en redningsaktion udenfor sæsonen, da han i november 1941 reddede to personer i land efter et skibsforlis.

Noget tilsvarende præsterede livredder Jens Tellram-Thrane i juni sidste år, og for det modtog han tidligere på året medalje og 20.000 kroner fra Carnegies Belønningsfond for Heltemod - samme pris som Kaj Walther, dog uden et beløb i den størrelsesorden, modtog for sin heledåd i 1941.

Derfor fik Jens Tellram-Thrane også en anerkendelse ved arrangementet foran iskiosken i Tisvildeleje, men den rigtige prismodtager var den bare 12-årige Sofie Halbye fra Lyngby.

Sofie slog alarm En juliaften sidste sommer var hun ved stranden i Hornbæk og badede sammen med en veninde og hendes storebror.

- Det blæste lidt, der var bølger, men meget lavvandet. Jeg gik i vandet med min veninde og hendes storebror, mens deres mor stod på stranden. Vi gik længere ud, men pludselig var sandet væk under os og der var høje bølger, fortalte Sofie til prisoverrækkelsen.

Det lykkedes den 11-årige pige at svømme i land, mens veninden havde problemer og broderen blev ved hende ude i vandet. Sofie fik slået alarm 112 via hendes mor, mens moderen til veninden gik ud i vandet for at redde sin datter. Det lykkedes, men da hun kom ind med datteren, besvimede hun og lå livløs i vandkanten. Der blev givet hjertemassage og kunstigt åndedræt på stedet. Moderen og datteren blev begge fløjet med redningshelikopter til Rigshospitalet, hvor de heldigvis begge kom sig og kunne udskrives dagen efter.

- Der var tale om et hestehul, og de dukker op mange steder. De badende tror de kender stedet, men det ændrer sig fra dag til dag, ssgde cheflivredder John Mogensen om hændelsen ved Hornbæk.

Han kunne berette at der findes tilsvarende hestehuller netop ud for kiosken i Tisvildeleje, hvor der er foretaget mange redningsaktioner igennem årene,

- Det er da fedt at få prisen, sagde Sofie, der fylder 13 år til august, men om det kunne få hende til at overveje at blive livredder på et senere tidspunkt, kunne hun ikke svare på.

Med prisen fulgte en check på 5.000 kr., et diplom og en plaquette.

FAKTA Kunstmaleren Kaj Walther (1916-2001) kom til Tisvilde i 1935-36, da han fik sommerjob som livredder og var således med til at skabe institutionen, der i dag er Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste. Som kunstmaler blev han især kendt for sine Grønlands-motiver efter at have tilbragt flere somre på Grønland med Søværnet og Sirius-patruljen.

7. november 1941 reddede han under en kraftig storm to personer - en far og søn - fra at drukne, da en galease gik på grund ud for Vejby Strand. For dette modtog han Carnegie-prisen.

Redningsdåden markeres af Nordkystens livreddere med et årligt vinterevent i november og en prisuddeling op til sommersæsonen for en særlig redningsindsats. I 2019 fik 20-årige Mathias Vraalsen som den første prisen.

Mandag blev prisen uddelt til 12-årige Sofie Halbye, Lyngby, efter en redningsindsats på Hornbæk strand i juli 2019. Samtidig fik livredder Jens Tellram-Thrane en anerkendelse for hans indsats ved at redde to mennesker i land fra en forlist jolle ud for Espergærde i juni 2019. Pindebrænde Samtidig med Sofies beretning fortalte Jens Tellram-Thrane, der også er livredderinstruktør, om hans meget dramatiske redningsaktion ud fra Espergærde den 15. juni 2019. Da vejret skiftede dramatisk med skybrud og havet blev sort var han alene tilbage på stranden, da han fik øje på nogle smakkejoller med ældre personer om bord, som forsøgte at komme i land.

Han så den ene kæntre og slog straks 112-alarm. I høj så gik han i venten på søredningstjeneste og helikopter ud i livreddernes lille aluminiumsjolle.

- Da jeg kom ud var der pindebrænde over alt. Jeg fik øje på en mand under en sejldug og fik trukket ham op i jollen med besvær, det var en stor mand i tungt tøj, han havde skum om munden, men trak vejret, beretter Jens Tellram-Thrane.

Da helikopteren kom frem var det lykkedes for livredderen at få endnu en mand op i jollen, men samtidig fik han øje på løse redningsveste og signalerede til helikopteren at der var endnu to-tre mand i vandet, inden han sejlede ind med det to.

Inde på stranden var redningsfolk klar til at tage imod. Jens Tellram-Thrane var klar til at sejle ud igen, men fik besked af indsatslederen om at han havde ydet sit og der var rigelig med redningsmandskab på vandet.

Schmeichels bryllup Det lykkedes også at bjærge de øvrige. Efterfølgende viste det sig at også en anden smakkejolle var forlist, da der ialt blev reddet otte ved aktionen, der iøvrigt forstyrrede tidligere landsholdsmålmand Peter Schmeichels bryllup, som foregik tæt ved i Espergærde, så bryllupgæsterne kom på stranden og fulgte dramaet.

- Det gik godt ved begge episoder, og man kan lære at det. Det gælder om at tjekke vejrudsigten, og redningsveste gavner ikke, hvis de ligger i bunden af båden, siger John Mogensen, der med markeringen af redningsindsatserne op til at badesæsonen starter for alvor håber at fortællingerne vil indskærpe sommergæsterne til at følge baderådene og være opmærksomme.