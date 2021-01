Politiet oplyser, at eftersøgningen af en 60-årig mand fra Borup er indstillet. Foto: Jens Wollesen

Svindler ville afhøre 30-årig over telefonen: Politiet advarer om lignende opkald

Svindler prøvede lokke personlige oplysninger ud af en 30-årig mand fra Lyngby

Det Grønne Område - 06. januar 2021 kl. 15:03 Kontakt redaktionen

En 30-årig mand fra Kgs. Lyngby anmeldte klokken 22.40, at han kort forinden havde modtaget en opringning fra en mand, som påstod at være ansat hos en velkendt betalingsserviceudbyder. Ifølge manden arbejdede han sammen med politiet i en sag, hvor der skulle være foretaget et lån i den 30-årige anmelders navn, og at pengene skulle være overført til en mistænkelig konto. Derfor var det ifølge den ukendte mand nødvendigt med en afhøring af den 30-årige over telefonen. Den 30-årige mand oplyste, at han ville foretrække at møde op til afhøring på en politistation, men dette blev afvist af den ukendte mand med begrundelse i Covid-19-restriktionerne.

Den ukendte mand bad herefter den 30-årige om at bekræfte sin identitet med cpr-nummer. Dette nægtede anmelder dog at oplyse over telefon, hvilket fik den ukendte mand til at true ham med en sigtelse for overtrædelse af persondataloven, hvorefter den ukendte mand smed røret på.

Nordsjællands Politi opfordrer borgerne til ikke at udlevere personlige oplysninger af den karakter til ukendte personer og over telefonen, og Nordsjællands Politi roser til den snarrådige anmelder for ikke at have gjort dette.