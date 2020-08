Veteranen Anna Signe Rasmussen (nummer to fra højre) nyder at stå i spidsen for det unge Virum-mandskab, der tæller Josefine Rosenfeldt, Anna Tang og Victoria Andersen.

Suveræne tennisdamer på vej til Elitedivisionen

6-0 over Øresund, 6-0 over Bagsværd og i weekenden 6-0 over Greve. Det går forrygende for Virum-Sorgenfri Tennisklubs damer, der må betegnes som storfavoritter til at rykke op i Elitedivisionen.

"Hun er begyndt at træne igen, men vi sparer hende et par uger endnu, eftersom der på grund af coronaudsættelsen skal spilles fem holdkampe på en måned. Men hun er tilbage inden længe", siger Anders Tang.

Store klø til Virums herrer

Til gengæld var der ikke noget at komme efter for Virum-Sorgenfris herrer i 1. division. Holdet havde vundet sæsonens to første kampe over Øresund og Holbæk, men i lørdags blev det et sviende nederlag på 0-6 til et andet ubesejret mandskab, Birkerød.