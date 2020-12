To af Lyngbys profiler i AaB-kampen: Mathias Hebo og Jens Martin Gammelby. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Surt show for Lyngby Boldklub: Nyt nederlag trods sæsonens bedste indsats

Lyngby holdt i 1. halvleg legestue med AaB, der stik imod spil og chancer kunne gå til pause med 2-2. I 2. halvleg faldt kampen i tempo og kvalitet, og AaB scorede det afgørende mål på langskud.

Det Grønne Område - 13. december 2020 kl. 19:45 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen

Lyngby Boldklubs vikarierende cheftræner, Carit Falch, havde inden kampen mod AaB meldt ud, at han ville blæse til angreb. ”Der er en risiko i det, men jeg mener ikke, der er andre veje. Det kræver knaldhamrende hårdt arbejde at angribe kampene, så der skal bringes mange løb og stor energi i vores præstation”, sagde Carit Falch. En befriende udmelding, men desværre fik Lyngby en spand koldt vand i hovedet allerede efter et minut, da forsvaret i venstre side snorksov efter et hjørnespark, så Kasper Kusk fik oceaner af tid til at tage et træk ind i feltet og med et skruet skud sende bolden i modsatte sidenet. Det var AaB-spillerens første superligamål siden marts, hvor han også udplacerede Thomas Mikkelsen. Målet rystede ikke Lyngby, der satte fuldt tryk på kedlerne og tvang de bolchestribede tilbage på banen. AaB’s Tom van Weert fik ganske vist en åben hovedstødschance for at gøre det til 2-0, men ellers stod der Lyngby på det hele. Det gav gevinst i det 19. minut, da Victor Torp som afslutning på smukt kombinationsspil spillede Jens Martin Gammelby fri med en præcis aflevering. AaB-målmanden Jacob Rinne parerede med foden, men riposten røg lige ind i benene på Kristoffer Pallesen, der ikke kunne undgå at score i eget net.

AaB kørt ud af banen Udligningen gav Lyngby ekstra energi, mod og tro på egne evner. Det høje genpres var massivt, Lyngby vandt stort set alle andenbolde og AaB’erne var kegler i Lyngbys kvikke kombinationer. Derfor kom det som et chok, da Tom van Weert igen blev spillet fri til hovedstød, men afslutningen sad lige i næverne på Thomas Mikkelsen. I det 34. minut serverede Lasse Fosgaard, der spillede en flot 1. halvleg og var manden bag mange farlige angreb, en sukkerbal for fødderne af Magnus Warming, men angriberen ramte bolden skævt. Kort efter skabte Lasse Fosgaard en ny chance til Jens Martin Gammelby, men det endte i hjørnespark. Desværre slækkede Lyngby-forsvaret igen på koncentrationen i venstre side, og det udnyttede Kasper Kusk til at tage et træk og endnu engang skrue bolden over i det lange hjørne til 2-1. Den nordjyske føring holdt kun to minutter. Jens Martin Gammelby erobrede en nedfaldsbold i feltet, tog et træk ind i banen og hamrede omgivet af fire modstandere bolden i nettet via overliggeren til 2-2. Det mål være en seriøs kandidat til årets mål på Portland Park i Aalborg. Dermed sluttede 45 forrygende minutter, hvor Mathias Hebo og Victor Torp dominerede midtbanen, Lasse Fosgaard var kongen i højre side og Jens Martin Gammelby en konstant trussel i angrebet. Efter pausen faldt kampen i både tempo og kvalitet, og det var småt med afslutninger. Hollandske Tom van Weert fik endnu en hovedstødschance, men headede lige på Thomas Mikkelsen, men i det 76. minut blev det 3-2 på et langskud af Iver Fossum fra 25 meters afstand. Skuddet var godt, men Thomas Mikkelsen havde reddet på en god dag. Resten af kampen tilhørte Lyngby. Victor Torp firsttimede en returbold mod mål, men Andreas Hansen, der i pausen havde erstattet en skadet Jacob Rinne i målet, dykkede lynhurtigt ned og fik slået bolden til hjørne. I et sidste forsøg på et udlignende mål gjorde Carit Falch brug af sine sidste udskiftningsspillere og sendte Emil Nielsen og Christian Greko Jakobsen på banen, men trods voldsomt pres holdt AaB stand.

Havde fortjent sejren Nederlaget var surt show for Lyngby, der leverede sæsonens by far bedste indsats. Eneste kritikpunkt er forsvaret, der igen viste sig som Superligaens mest gæstfrie. Både Brian Hamalainen, Frederik Winther og Kevin Tshiembe, der erstattede en syndomsramt Nicolai Geertsen, havde undervejs problemer med deres markering af nærmeste modstander. Men konklusionen er, at Lyngby er bedst, når de får lov til at spille angrebsfodbold. Den taktik vil med garanti give point i de kommende kampe i nedrykningsspillet. Efter kampen sagde Carit Falch:

“Vi talte inden kampen om at have mod, at angribe kampen og spille offensivt fodbold, og det synes jeg, vi i høj grad lykkedes med. Vi sætter en hel kamp sammen, og vi rejser os fra at komme bagud i kampens indledning. Jeg er stolt af den indsats og det udtryk, vi bringer, men vi lukker for nemme mål ind, og det er det, der gør, vi står med et resultat, der ikke afspejler præstationen. Vi havde fortjent at vinde”.