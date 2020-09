Superligaen starter på søndag: Så skydes 100-årssæsonen i gang

Søndag kl. 14 spiller Lyngby mod AaB på Lyngby Stadion. Sæsonen starter med en sæsonkort-rekord, og det betyder, at de 2.400 pladser vil blive fyldt mod AaB.

På søndag kl. 14.00 skyder Lyngby Boldklub 100-årsjubilæet i gang med en hjemmekamp på Lyngby Stadion mod sidste sæsons femteplads fra AaB. Rekordmange kongeblå fans har både købt og forlænget deres sæsonkort frem mod en spændende sæson, hvor målet er at forblive i Superligaen, som tilfældet var i fjor.

Den nye og anderledes Superligasæson er lige om hjørnet og den skydes i gang mod AaB, der søndag gæster Lyngby Stadion. Det har ikke slået Lyngby-fansene ud, for i år er der slået rekord i antal solgte sæsonkort. Om det er på grund af forårets 100-årsjubilæum, de mange unge Lyngby-drenge, der har taget turen op på førsteholdet eller coronasituationen, der prioriterer sæsonkortholdere og partnere på stadion vides ikke, men faktum er at de 2.400 tilladte pladser mod AaB vil blive fyldt, fortæller Andreas Byder, adm. direktør i Lyngby Boldklub:

"Opbakningen fra byen har været helt fantastisk i de seneste sæsoner, og især i en svær coronaperiode, hvor vi virkelig har kunne mærke, hvad det betyder at være sammen for Lyngby. Desværre gør netop corona-situationen, at vi kun kan lukke 2.400 fans ind på stadion, og vi prioriterer selvfølgelig vores passionerede sæsonkortholdere og vores fantastiske partnere. De har støttet op hele vejen om den bevægelse, vi startede og fortsætter ind i næste sæson med," fortæller Andreas Byder, og fortsætter: