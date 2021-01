Superligaen starter lige om hjørnet

Derimod ligger det fast, at det bliver uden André Riel og Magnus Westergaard i truppen.

Lyngby Boldklub og André Riel er blevet enige om at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Den 31-årige angriber nåede halvandet år i Lyngby, hvor det blev til 25 superligakampe og kun tre mål. Største overskrifter skabte han, da han i en kamp mod SønderjyskE blev udvist for at have råbt homofobiske ord efter en modspiller og efterfølgende fik fem spilledages karantæne af Fodboldens Disciplinærinstans.

André Riel kom til Lyngby på en fri transfer fra AGF i sommeren 2019. Før det havde han succes i FC Helsingør og HIK. Han fortsætter karrieren i Frem i 2. division.

Magnus Westergaard har i efterårssæsonen været lejet ud til Hvidovre IF, hvor midtbanespilleren har spillet en stor rolle og udviklet sig så godt, at lejeaftalen er blevet forlænget frem til sommeren 2021.

Til gengæld er Emilio Simonsen tilbage i Lyngby-trøjen efter at have været udlejet til Nykøbing FC det seneste år, hvor han opnåede 26 kampe og scorede fire mål.

På spillerfronten kan det desuden oplyses, at Frederik Gytkjær arbejder hårdt på et comeback. Angriberen har længe – og over flere omgange - døjet med en overbelastning i lysken, og denne gang vil han først melde sig klar, når skaden er arbejdet helt væk.