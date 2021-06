Studentervogn angrebet med æg: 'Vi råber, at de skal stoppe, men de bliver bare ved'

For en klasse fra Lyngby Handelsskole var studenterkørslen nærmest kun lige kommet i gang, før stemningen blev ødelagt.

Kun efter et par stop på turen blev de angrebet med æg i Værebroparken i Bagsværd. Det fortæller Louise Sørensen fra Lyngby Handelsskole til TV2 Lorry.

"De rammer vores huer og vores ansigter. Vi råber, at de skal stoppe, men de bliver bare ved," siger hun til TV 2 Lorry og fortsætter:

"Så hopper chaufføren ud og siger, de skal stoppe. Men så begynder de at kaste æg efter ham i stedet, og han bliver nødt til at løbe ind i vognen igen og begynde at køre. Men forruden var smurt ind i æg, så han havde svært ved at se ud af den."

Oplevelsen påvirkede også efterfølgende Louise Sørensen. Så meget at hun måtte hentes, da hun var bange for at gå forbi Værebroparken, da hun senere skulle hjem.

"Det var vildt nederen. Vi var jo bare stolte og glade. Hvorfor skulle de ødelægge vores dag," siger hun til TV2 Lorry.