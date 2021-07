Studenten Markus får legat for sit engagement

"Legatet gives i år til en student med særligt iværksætter gen og interesse for social innovation. Kontakt og vidensdeling mellem unge er et godt bidrag til at skabe en bedre verden. ," skriver Rotary i begrundelsen og fortsætter "Dine lærere har givet en flot motivation for, at du skulle have prisen. De skriver: Markus har være engageret i social innovation på skolen i et væld af sammenhænge. Han har ikke alene siddet i elevrådet i to år, hvor han stillede op til formandskabsvalg. Han har også taget initiativ til og været en del af mange af skolens udvalg. Ikke mindst udvalg med fokus på vigtige og aktuelle emner som miljø og trivsel. Og så har Markus' indsats i højtidsudvalget gjort både jul, påske og Halloween betydeligt mere festlige. Dit arbejde i Operation Dagsværk-gruppen og debatudvalget har demonstreret dine evner til at formidle og engagere andre elever og dine evner til at arbejde succesfuldt med eksterne samarbejdspartnere."