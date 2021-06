Den kun 16-årige student Neo Strecker får huen på af VUC Lyngbys rektor Inge Voller.

Student på rekordtid: 16 år og klar til universitetet

Neo Strecker er med sine kun 16 år en af de yngste studenter fra VUC Lyngby nogensinde. Her har han taget en udvidet HF på kun 1 år. Planen er at starte studierne i matematik på universitet alle

I år skulle Neo Strecker egentlig have afsluttet sin 9. klasse og kastet med karameller i skolegården, men i stedet blev det til en studenterhue og en direkte adgangsbillet til universitet, hvor drømmestudiet matematik venter efter sommerferien.

Det hele startede med at Neo som 11 årig fik fat i en gammel matematikbog af den kendte matematiker Walter Rudin, og så var interessen vagt.

"Jeg faldt over en ret speciel bog af Walter Rudin, der hedder Real and Complex Analysis. Den gang forstod jeg ikke så meget af den, men med lidt træning så gik det hurtigt nemt." siger Neo.

Sprang en klasse over Neo begyndt at efterlyse nye og sværere opgaver hos sine klasselærere, men det var ikke muligt at udfordre Neo fagligt, på det niveau han havde behov for. Så da Neos lærer gav op, tog den unge student sagen eller regnemaskingen i egen hånd og begyndte at finde matematikopgaver og forelæsninger på nettet fra amerikanske universiteter.

Opgaverne åbnede en ny verden og Neo fandt ud af at han havde et særligt talent. Ved et skoleskift i 8. klasse opfordrede en lærer Neo og hans mor til at undersøge muligheden for at starte på en gymnasial uddannelse med det samme og springe en klasse over. Neo fik plads på et Gymnasium, men begyndte allerede efter den første uge at kede sig over 1.g opgaverne.

Neo og hans mor Claudia Strecker tog derfor kontakt til studievejleder På VUC Lyngby Jytte Thorning som hurtigt fik sammensat et forløb med højniveausfag, så Neo kunne få studenterhuen på rekordtid.

Student på et år Mange unge har travlt, men Neo har haft ekstremt travlt og med et skema på op mod 60 timer om ugen er det lykkedes Neo at tage en udvidet HF på bare 1 år. For Neo var det tætpakkede skema ikke noget problem:

"Det har været helt okay, det gik ret hurtigt med mange af opgaverne, så det var slet ikke så slemt, Jeg synes mere det var spændende. Jeg ville jo gerne nå min plan om at starte på matematik på Københavns Universitet til august. Måske det skal være noget med statistik, det er det, der er drømmen." fortæller Neo spændt.

Det har været vigtigt for både Neo, forældre og studievejleder at tilrettelægge Neos uddannelse, så det passede til hans behov, så der både var fagligudfordringer men også tid til andet. Studievejleder på VUC Lyngby Jytte Thorning har været en stor hjælp for familien:

"Jytte har været en kæmpe støtte. Jeg anede ikke, at det var en mulighed at fremskynde Neos uddannelse sådan her. Det har virkelig været trygt at kunne gå til Jytte og få hjælp til at strukturere Neos skema, så alt var tilpasse til ham, så han fik mest muligt ud af at gå på skolen." siger Claudia.

Steff