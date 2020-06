Send til din ven. X Artiklen: Stort maleri er falmet: Gavlen blegner, mens ingen tager en beslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort maleri er falmet: Gavlen blegner, mens ingen tager en beslutning

Maleriet på endemuren af Lyngby Hovedgade 26 er kommet i klemme mellem velvilje og manglende handling

Det Grønne Område - 27. juni 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal efterhånden en god del fantasi til for at tyde motivet på gavlen ved bibliotekstorvet i Lyngby. Det er nok et par ølkuske på vej med Rød Tuborg til det tørstige folk, men det er langt tid siden, at man kunne være sikker.

Allerede i 2007 var der da også lokale historieinteresserede folk, der gerne så maleriet frisket op. Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk forsøgte ifølge deres hjemmeside dengang forgæves at få gavlmaleriet restaureret.

Intet held Meget mere skete der ikke, da kommunen senest var inde over sagen:

"Gavlmaleriet er vi mange, der har været optaget af over årene - og gerne så genopfrisket. I Kultur - og Fritidsudvalget afsatte vi penge til dette i 2015. Desværre viste det sig, ved henvendelse til husets ejer, at der var en række forhold, der skulle på plads før en restaurering kunne komme på tale. Projektet blev derfor opgivet og pengene blev ført tilbage til kulturaktivitetspuljen. Sidenhen har der været en række borgere, der på eget initiativ har forsøgt at rejse penge til restaurering, men de har heller ikke haft held med projektet. Desværre," oplyser Mette Schmidt Olsen (C), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Ny ejer Siden 2017 er ejeren af Lyngby Hovedgade 26, ejendommen med gavlmaleriet, firmaet Daugløkke Aps.

Herfra fortæller direktør Marianne Kjær Stolt, at hun inden for det seneste år forgæves har prøvet at kontakte en gruppe lokale ildsjæle, der tidligere har henvendt sig, fordi de gerne ville have genopfrisket maleriet og søge penge til formålet hos Carlsberg Fondet.

"Vi henvendte os til kommunen første gang for halvandet år siden for at høre, hvad kommunens planer er for området og Bibliotekspladsen, da vi er åbne overfor forandringer og udsmykning af facaden. Vores nye energimærke anbefaler dog at isolere gavlmuren udefra og det skal derfor tænkes ind i en helhedsløsning. I hvert fald ville det være spild af penge at opfriske det nuværende maleri, hvis vi så bagefter skal isolere muren," forklarer hun.

Prøver igen Direktøren håber, at der kan findes en model, der forskønner området og på lang sigt skaber mere liv på Bibliotekspladsen til fælles bedste.

"Jeg har set, at den gamle fæstningskanal skal åbnes, så måske kan det skabe noget udvikling i området også," siger direktøren, der har sat sig for at kontakte kommunen endnu en gang.

Om man kan være optimistisk på ølkuskenes vegne, tjah, det må tiden vise, måske til maj næste år, når den røde Tuborg igen rammer et udskænkningssted nær dig. Skål.