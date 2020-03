Stort lokalt hotel er ramt: Fyrer og hjemsender personale

"Det er fuldstændig afgørende, at der træffes beslutninger og indgås aftaler, der holder hånden under vores branche. Vi står i en dybt alvorlig situation, der har store konsekvenser for vores forretning. Med den nye aftale får vi mulighed for på kort sigt at bevare så mange arbejdspladser som muligt via midlertidige hjemsendelser, og vi har oplevet stor forståelse fra kollegaerne i denne hidtil usete situation. Vi appellerer til, at man fra politisk side fortsat søger alle muligheder, der kan hjælpe vores branche i denne meget kritiske situation," siger han.