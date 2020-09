Se billedserie Rosemary Bohr har stor glæde af at huse studerende. Nogle er kommet så tæt på hende, at de nærmest er blevet familie. Foto: Pernille Borenhoff

Stort interview med Rosemary Bohr: Reservemor for 200 fylder 80 år

Rosemary Bohr fylder 80 år den 14. september. Dagen fejrer hun med en kinesisk familie, der er blandt de godt 200 DTU-studerende, der gennem årene har boet i hendes hjem i Hjortekær.

Rosemary Bohr var ved at falde ned ad stolen, da en kuvert fra Buckingham Palace for godt to år siden landede i hendes postkasse. I kuverten lå et brev med en invitation til at møde i Windsor Castle for at modtage hæderen: Maundy Money. Overrakt af selveste Queen Elizabeth II.

"Hvert år giver dronningen specialtrykte mønter til mænd og kvinder. En for hvert af hendes år. Dette år var vi 92 mænd og 92 kvinder," siger Rosemary Bohr.

Årsagen til, at netop Rosemary skulle hædres, var, at hun er et meget aktivt medlem af St Alban's Copenhagen - i daglig tale Den engelske Kirke, der har til huse i Churchillparken i København.

"Det var en meget stor ære, at der var nogen, der havde anbefalet mig, og en meget stor oplevelse for mig at møde dronningen," siger Rosemary Bohr og fremdrager et eksemplar af et engelsk royalt ugeblad, der har foreviget begivenheden. Desværre ikke med foto af Rosemary.

"Mange havde fortalt mig, at dronningen er meget nærværende. Det må jeg sige, at hun var. Hendes blik var helt utroligt, og du følte virkelig, at hun så dig," siger Rosemary Bohr.

Kærlighed førte til Danmark Egentlig kunne Rosemary Bohr også være blevet indstillet for sin rummelighed. Og for sin helt utrolige evne til at overkomme vanskeligheder.

Hun blev født i 1940 under det store luftangreb på England. Efter krigen flyttede hendes forældre til Paris. Datteren blev i England. På en kostskole.

"Jeg lærte allerede som fem-årig at være sammen med mange mennesker og lærte i en tidlig alder selv at rejse til Paris," siger hun.

Som ung kvinde fik hun et sekretærjob i den britiske udenrigstjeneste og arbejde herefter på ambassader i flere lande. Blandt andet i Vietnam.

Når hun havde fri, morede hun sig med amerikanske soldater og havde flere romancer uden dog at finde den rette.

Først da hun kom tilbage til London og fik et job for De Konservative, mødte hun manden i sit liv - Erik Bohr, der arbejdede for den danske ambassade i London.

Rosemary var 47 år - han var 67. Tiden var inden til at slå sig til ro, og hun fulgte med ham til Hjortekær.

"Vi fik kun to et halvt år sammen, inden han døde af en tumor i hjernen," siger Rosemary Bohr.

Tanken om at forlade hans hus lå hende fjernt, man da hun ikke havde råd til at bo der, var hun nødt til at tænke kreativt.

"Jeg ville bo, hvor han havde været lykkelig. Så jeg tog ejerskab over huset, og dagen efter at papirerne var gået i orden, flyttede min første logerende ind," fortæller hun.

Ti år senere mødte Rosemary Bohr igen kærligheden. men også denne gang varede lykken kort.

"Jeg mødte en fantastisk engelsk mand i det kirkekor, jeg sang med i. David flyttede ind i huset. Vi nåede at have fem fantastiske år sammen, inden han også døde af kræft;" siger hun.

Selv er hun heller ikke gået fri af sygdomme og fik som 33-årig fjernet et bryst på grund af kræft.

Passer på hinanden "Jeg har ikke fortrudt et sekund, at jeg begyndte at leje ud. Jeg har haft mange dejlige oplevelser med de studerende. Det er skønt, at der er nogen i huset. Jeg er aldrig ensom. Forleden vågnede jeg og rystede over hele kroppen. Alle de studerende kom løbende og ringede 112 og sørgede for, at jeg kom på hospitalet. Her er altid nogen til at kigge efter mig. Også da jeg forleden faldt over støvsugeren," griner hun.

At have studerende har udelukkende været en fordel, mener Rosemary Bohr.

"Jeg hader at lave mad. Så de laver mad til mig. Til gengæld kører jeg dem gerne rundt til alt muligt," siger hun.

Husarbejdet deles de om, og der er ganske få regler.

"Jeg vil ikke have, at de spiser og har mad på værelset. Så kommer der mus, eller det begynder at lugte. Andre regler har vi sådan set ikke," siger hun.

De fleste af de DTU-studerende læser en master eller ph.d. og bor hos Rosemary Bohr et år eller to. Nogle enkelte er på kurser og bor her i kortere perioder.

Blandt de flere end 200 studerende, hun har haft boende, har hun kun måttet skille sig af med to eller tre i utide.

"Jeg er forsigtig med at holde afstand til dem, så de ikke føler sig omklamrede. Vi hygger os sammen, men de skal også have deres privatliv. Nogle af dem trives så godt her, at vi nærmest bliver som en familie. Og nogle har været her i virkelig mange år. Jeg har set tre børn komme til verden. Altså ikke her i huset. De er født på hospitalet, men er vokset op her. Det har været fantastisk skønt at følge dem. Også fordi jeg ikke selv har børn, så lige i begyndelsen var jeg lidt nervøs for at skifte ble på dem," siger hun.

En af de familier, der er kommet til at stå hende meget nær, kommer fra Indien. Og de boede her i otte år. Og fik deres to børn her.

"Nu er de tilbage i Indien, og vi har en aftale om, at jeg besøger dem hvert andet år. Jeg har været der et par gange og var så heldig at nå derned i februar, lige inden coronaen satte en stopper for rejser," siger hun.

Grandma Rose Også en kinesisk familie har betydet utroligt meget for hende. Og de bor nu så tæt på, at de ofte kommer med mad til Rosemary Bohr.

"Deres datter, der nu studerer i Århus, kalder mig Grandma Rose," siger Rosemary med både stolthed og kærlighed i stemmen. Det er også dem, der skal være med til at fejre hende, når hun den 14. september runder et skarpt hjørne.