Klavs Bruun Jørgensen sammen med talentchef i Lyngby Boldklub, Nicas Kjeldsen.

Store sportsprofiler skal styrke Lyngbys fodboldakademi

Eks-landstræner i kvindehåndbold, Klavs Bruun Jørgensen, bliver mentaltræner for alle elitehold og Thomas Kristensen assistenttræner for U19-holdet.

Det Grønne Område - 12. august 2020 kl. 18:30 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I januar blev Klavs Bruun Jørgensen, 46, fravalgt som træner for det danske kvindelandshold i håndbold, og siden har han været uden arbejde - bortset fra at træne sin 12-årige søn i Virum-Sorgenfri Håndboldklub.

I sidste uge tog han hul på en ny tilværelse, idet han startede som mentaltræner for Lyngby Boldklubs talenthold fra U13 til og med U19. Meningen er, at han skal bruge sin baggrund som elitesportsudøver og elitetræner til at vejlede, uddanne og klæde Lyngbys unge talenter på til at bryde igennem som seniorspillere.

Klavs Bruun Jørgensen glæder sig til udfordringen i en 'ny' sportsgren:

"Da jeg blev kontaktet med idéen om at være mentaltræner og sparringspartner, tænkte jeg, at det var spøjst at hive fat i mig, men Andreas Byder (adm. direktør i Lyngby Boldklub, red.) kender mig og mit engagement med unge mennesker. Vi snakkede løbende planen igennem, og det føltes helt rigtigt at være en del af et spændende Lyngby-projekt og arbejde med unge talentfulde spillere", siger han til klubbens hjemmeside.

Som håndboldspiller spillede Klavs Bruun Jørgensen i Virum-Sorgenfri, GOG, FCK Håndbold og AG København og havde også et ophold i tysk håndbold. Efter karrierestoppet har han været træner for AG København, Nordsjælland Håndbold og Team Tvis Holstebro, assistenttræner for Ulrik Wilbek på det danske herrelandshold og fra 2015 til januar i år landstræner for det danske kvindelandshold.

'TK' træner for U19 Også et andet kendt navn er blevet tilknyttet Lyngby Boldklub. Det drejer sig om Thomas Kristensen, der er startet som assistenttræner for klubbens U19-hold, der har Carit Falch som cheftræner.

Thomas 'TK' Kristensen har en lang karriere bag sig. Han startede som dreng i Virum-Sorgenfri, skiftede som junior til AB, inden han kom til Lyngby, hvor han frem til 2005 spillede på førsteholdet, der dengang lå i 2. division.

Siden tog karrieren ekstra fart. Først i FC Nordsjælland, så i FC København, hvor han spillede mere end 200 kampe i Superligaen, Champions League og Europa League, ligesom han fik debut på landsholdet. Siden gik rejsen til Den Haag i Holland og Brisbane Roar i Australien, inden den aktive karriere sluttede i FC Helsingør i 2. division.

Hovedpersonen selv glæder sig til at vende hjem til Lyngby og til sit nye job - også selvom det indebærer, at han stopper karrieren som professionel: "Det var en svær beslutning at stoppe karrieren, men den blev gjort lettere af, at jeg fik den her mulighed, som jeg ikke kunne sige nej til".