Store Affaldsdag: På lørdag skal vi samle affald ind - sammen

Sidste år var hele 20 millioner mennesker verden over ude og gøre en forskel for naturen og miljøet. Og i Danmark fik op imod 10.000 danskere samlet mere end 11,5 tons affald på nogle få timer. Det vil Lyngby-Taarbæk Forsyning gerne være med til at gøre endnu bedre i år.

Det kræver ingen tilmelding at blive en del af den fælles affaldsindsamling. Det kræver blot fremmøde og lysten til at gøre en forskel for naturen.

Stor interesse

"Vi mærker den store interesse for affaldssortering her i Lyngby-Taarbæk, og at mange borgere ønsker at gøre en forskel med affaldssortering i hverdagen. På lørdag er det nu også muligt at give naturen en hjælpende hånd sammen med andre ved at indsamle det affald, der ligger og flyder. Derfor håber vi også, at rigtig mange vil komme forbi genbrugsstationen, gribe en sæk og en gribetang og tage en tur ud i den friske natur i den gode sags tjeneste", siger Peter Linde, der er formand for bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Forsyning. Alle, både store som små, er velkomne - og meget gerne i selskab med familie og venner.