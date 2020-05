Se billedserie Der er afstandsstriber, og der er ensrettet i nogle af centrets gange. I det hele taget tages der rigtig mange forholdsregler. Foto: Pernille Borenhoff

Send til din ven. X Artiklen: Stor ros til kunderne efter åbningen af Lyngby Storcenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor ros til kunderne efter åbningen af Lyngby Storcenter

Sikkerheden er i højsædet i Lyngby Storcenter, som åbnede sine døre mandag formiddag.

Det Grønne Område - 12. maj 2020 kl. 15:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stor ros til kunderne efter åbningen af Lyngby Storcenter mandag formiddag. Rosen kommer fra centermanager Simon Hansen, som siger til Det Grønne Område:

"Det har været en fin åbning. Kunderne er rigtig gode til at respektere hinanden og respektere afstandene. Butikkerne er meget, meget glade for at være i gang igen."

Det er sikkerhed og tryghed, der er i højsædet ved åbningen af Lyngby Storcenter.

Man kan nemt komme rundt i centret med god afstand. Alle gange har afstandsstriber, så man trygt kan komme rundt med god afstand. Ligeledes er alle events og torvemarkeder helt indstillet, så der ikke kommer en tæthed af mennesker her.

"Vi har lavet ensretninger rundt omkring centret, så man holder afstand og holder til højre, for på den måde får vi bedre muiligjhed for at holde afstand til hinanden. Vi har i centret og i butikkerne flere tiltag for, at myndighedernes retningslinjer efterleves så smitterisiko minimeres. Vi har sørget for, at der er god hygiejne med ekstra rengøring og spritdispensere tilgængelige for kunderne i hele centret"," forklarer Simon Hansen:

"Vi har højnet rengøringsfrekvenserne, så der afsprittes løbende på de flader, man berører, kontakter, i elevatorer, håndtag, gelændere. Der er begrænsninger på, hvor mange man er i elevatorerne. Det er typisk to personer eller én familie. Vi har et max-antal, vi må have inde i centret ad gangen. Under nedlukningen har vi fået et kundetællersystem, så vi kan se, hvor mange der er i centret på én gang, og så vi har en sikkerhed for, at der på intet tidspunkt vil befinde sig flere besøgende i centrene, end at vi kan overholde retningslinjerne. Det handler om at skabe tryghed, så centret ikke er fuldstændig overrendt."

Den øvre grænse for, hvor mange mennesker, der må være i Lyngby Storcenter på éngang, er 3.300.

"Det vil kunne overholdes. Vi kommer slet ikke op på det niveau. Så det ser rigtig fornuftigt ud," fastslår Simon Hansen:"

"Der vil være mest run på om lørdagen og så sidst på eftermiddagen på hverdage. Men med den plads og kapacitet, vi har mulighed for, kan vi håndtere det, så vi forventer, at folk kan komme, når det passer dem bedst. Vi kan godt håndtere den forventede kundetilstrømning, der kommer."

Liv i centret igen Centrets nye marketingsdirektør, Sofie Brammer, siger:

"Vi er meget glade for at have et åbent center med liv i butikkerne igen. Det er så glædeligt at kunne invitere kunderne ind igen. Men det er stille og roligt, uden festfyrværkeri, og vi lægger ikke op til udsalgsfeber," siger hun - og fortsætter:

"Vi oplever, at butikkerne yder en fantastisk indsats og kunderne er parate til at vise hensyn til hinanden og holde god afstand."

Butikkernes åbningstid vil være den fulde normale minimumsåbningstid 10-19 på hverdage og 10-17 både lørdage og søndage.

"Således er der god mulighed for at fordele kundestrømmen over mange timer, og også rig mulighed for at shoppe over hele weekenden.

Enkelte butikker kan have andre åbningstider," siger Sofie Brammer.