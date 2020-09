Med renoveringen af Lyngby Rådhus skal medarbejderne primært genhuses i lokalerne på Toftebæksvej 12, hvor der i en årrække har været problemer med indeklimaet. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Stor plan for genhusning: Rådhusrenoveringen betyder mange flere medarbejdere på svamperamte Toftebæksvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor plan for genhusning: Rådhusrenoveringen betyder mange flere medarbejdere på svamperamte Toftebæksvej

Indeklimaproblemerne på Toftebæksvej får ikke kommunen til at ændre planerne for genhusning, så 92 nye arbejdspladser oprettes i lokalerne. Så længe der ikke er påvist problemer, fortsætter planerne, lyder det fra direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune

Det Grønne Område - 23. september 2020 kl. 18:30 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når det kvart milliard dyre renoveringsarbejde på Lyngby Råd begynder, skal mange medarbejdere til sommer genhuses. Og det skal de primært på Toftebæksvej. Det fortalte borgmester Sofia Osmani (K) i et interview i juli i Det Grønne Område.

Hvad man ikke kunne læse af interviewet var, at en lang række medarbejdere i hvert fald siden 2015 har oplevet gener ved at arbejde på Toftebæksvej, at en håndfuld medarbejdere har været til udredning hos Arbejdsmedicinsk Klinik, at kommunen adskillige gange er blevet meldt til Arbejdstilsynet over indeklimaet, og at kommunen er ved at efterleve dette påbud ved at undersøge indeklimaet.

Man kunne heller ikke læse, at kommunen og udlejeren DEAS fortsat kæmper med at finde årsagen til indeklimaproblemerne.

Mange flere flytter ind På Toftebæksvej 12 sidder i dag 310 medarbejdere fordelt på 310 arbejdspladser, oplyser kommunen. Ved genhusningen bliver der skabt 92 nye arbejdspladser, men kommunen kan dog ikke præcist oplyse, hvor mange medarbejdere der kommer til at flytte fra Lyngby Rådhus til Toftebæksvej 12.

Det Grønne Område bad Lyngby-Taarbæk Kommune om et telefonisk interview om, hvilke overvejelser man gjorde sig i forhold til at flytte flere medarbejdere ind i lokaler, hvor en lang række medarbejdere har oplevet gener ved at arbejde. Og hvor Arbejdstilsynet har givet et påbud om at undersøge indeklimaet, fordi der er en velbegrundet mistanke om, at indeklimaet udgør en sundhedsmæssig risiko for de ansatte.

Kommunen ønskede ikke at stille op til et telefonisk interview og insisterede på at svare skriftligt.

Uændrede genhusningsplaner Om hvilke overvejelser man har gjort sig, skriver direktør med ansvar for blandt andet Center for Arealer og Ejendomme, Pernille Holmgaard, til Det Grønne Område:

"Der vil ikke blive flyttet medarbejdere ind i lokaler, hvor der er problemer med indeklimaet. Problemet er nu løst med skimmelsvampe på første sal. Efterfølgende kontrolmålinger har vist, at der efter facaderenoveringen ikke er påvist fortsatte problemer," skriver Pernille Holmgaard og påpeger, at man i øjeblikket er ved at efterleve påbuddet fra Arbejdstilsynet om at undersøge indeklimaet.

"Vi arbejder nu generelt med en undersøgelse af indeklimaforhold på alle seks etager. Undersøgelsen skal vise, om der er konkrete problemer med indeklimaet i hele ejendommen. Men så længe der ikke er påvist problemer med indeklimaet, så forsætter planerne for renoveringen af rådhuset samt genhusningen på Toftebæksvej. De mange undersøgelser og rapporter viser, at vi har haft fokus på at løse problemerne. Men de viser også, at det har været svært at løse problemerne, da vi kæmper med en usynlig modstander. Vi håber, at vi snart kan lukke denne sag, så alle medarbejdere kan færdes trygt og sikkert på deres arbejde," skriver hun.

relaterede artikler

Kommune og udlejer kæmper fortsat med at finde årsagen til indeklimaproblemerne 23. september 2020 kl. 15:00

Kommune: Vi har gjort meget for at løse problemet på Toftebæksvej 23. september 2020 kl. 10:30