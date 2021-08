Stor jubilæumsdag for lokale spejdere

Meget vand er løbet gennem Mølleåen siden da, men i dag - 75 år senere - er FDF Kgs. Lyngby stadig leveringsdygtig i fællesskab og udfordringer, der giver børn og unge et afsæt for at møde den store verden med gå-på-mod og et åbent sind, skriver FDF Kgs. Lyngby i en pressemeddelelse.

"Vi glæder os helt enormt til at se alle, der skulle have lyst. Og det er fantastisk, at vi også kan få fint besøg på dagen," siger Morten Jarlbæk Pedersen.

"I årene op til 2020 fordoblede kredsen sit medlemstal. Der er stadig pladser på nogle hold, og hvis du som voksen savner fællesskab og udfordringer, så er vi også klar til dig. Mange tror fejlagtigt, at tærsklen for at tage del i foreningslivet er helt vild høj - at man skal kunne alt muligt på forhånd. Det er ikke tilfældet. Det vigtigste for os i FDF Kgs. Lyngby er, at man har værdierne på det rette sted og er klar til at udfordre sig selv og andre - uanset med hvad," forklarer Morten Jarlbæk Pedersen og tilføjer, at man også er velkommen til at kigge forbi jubilæumsfesten, hvis man bare er nysgerrig og vil vide mere om FDF. JK