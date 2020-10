Stoppet på motorvejen: 70-årig anholdt for spritkørsel

På Helsingørmotorvejen standsede en patrulje kl. 21.20 en 70-årig mandlig bilist fra Taastrup. Her viste et alkometer, at han formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.