Støt op om byen og høst fordele: Nu kan også borgerne blive medlemmer af handelsforeningen

Men nu kan man som borger og kunde være med til at støtte det lokale handelsliv på en helt ny måde. Nemlig ved at melde sig ind i Handelsforeningen for Kgs. Lyngby og Omegn. Foreningen indfører nu en ny form for medlemsskab, der gør, at borgerne kan være med til at bakke op om byen.

"I forbindelse med en ny strategi for handelsforeningen har vi arbejdet med en idé om at indføre et borgermedlemsskab, der kan bringe borgerne tættere på byen og handelen. Set i lyset af coronakrisen har vi valgt at starte medlemsskabet op tidligere end beregnet, da der i disse tider er endnu større behov for at støtte op om det lokale handelsliv og byen generelt, siger formanden for Handelsforeningen for Kgs. Lyngby og Omegn, forretningschef i Magasin, Michael Dupont.