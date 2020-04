Støt kulturstedet i Bondebyen: Køb guldæg og omdan Lindegaarden til et

Det er et fælles vilkår for alle kulturhuse og kulturinstitutioner over hele landet, og er en stor udfordring, for hvordan skal det gå med økonomien, nu hvor Lindegaardens Venner ikke kan arrangere koncerter og matinéer, foredrag og events.

"Det er meget hårdt, og hvad der også er svært er, at Lindegaarden ikke i denne tid kan leje salen og stuerne ud, som jo er grundlaget for, at vi kan drive Lindegaarden, og betale vores regninger," siger formand for bestyrelsen for Lindegaardens Venner, guldsmeden Jytte Kløve.