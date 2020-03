Det Grønne Område har tidligere talt med flere borgere, som var utilfredse med tilstanden på de private fællesveje. Arbejdet er nu i gang med at bringe dem i god og forsvarlig stand inden 1. oktober. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Størstedelen af de private fællesveje er i "okay" stand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Størstedelen af de private fællesveje er i "okay" stand

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder dog fortsat på at finde ud af, om det er muligt at tilbyde borgerne på de private fællesveje en ny aftale. En afklaring forventes i foråret, fortæller formanden for teknisk udvalg

Det Grønne Område - 09. marts 2020 kl. 18:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med at få 53 kilometer private fællesveje i god og forsvarlig stand, inden ansvaret for vedligeholdelsen overdrages til borgerne, er i fuld gang. Og Lyngby-Taarbæk Kommune forventer, at arbejdet er færdigt inden 1. oktober. Det oplyser forvaltningen til Det Grønne Område.

I forbindelse med at Det Grønne Område sætter fokus på de kommunale veje, beder avisen formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), om en vurdering af de private fællesvejes tilstand.

"Størstedelen ser okay ud. Både i forhold til skader og hvor mange år, der er tilbage, før man forventer, at tilstanden vil være kritisk. Men der er nogle veje, der skal gøres en del ved," fortæller han.

Juridisk er Lyngby-Taarbæk Kommune kun forpligtet til at overlevere vejene med en såkaldt restlevetid på 2,5 år. Restlevetiden betyder, hvor lang tid der går, før man forventer, at det igen vil være fornuftigt at tilføre vejen asfalt. Har vejen en restlevetid på 2,5 år, vil det bedst kunne betale sig igen at tilføre vejen asfalt om 2,5 år, men vejen vil stadigvæk være brugbar og i fornuftig stand efter de fem år.

Lyngby-Taarbæk Kommune bestræber sig dog på at overlevere vejene med en restlevetid på fem år.

Kommunen har afsat 15 mio. kr. til at få de private fællesveje i god og forsvarlig stand.

Arbejder på ny aftale Som det tidligere har været meldt ud politisk, håber Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat at kunne tilbyde en ny kommunal vedligeholdelsesaftale.

"Min tilgang er fortsat, at vi skal finde en aftale. Men den skal også være til at forstå. Lovgivningen om, hvad kommunerne må tilbyde, er ét stort benspænd for, at kommunerne varetager opgaven. Det gør, at det har taget rigtig lang tid at få en afklaring. Men den afklaring kommer i løbet af foråret," siger Sigurd Agersnap.

- Kan det vise sig, at aftalen, man har mulighed for at tilbyde, er for ringe?

"Ja, det kan det godt. Vi har før haft en forsikringsordning, så man fik ordnet sin vej, når den gik i stykker, mens borgerne betalte et fast beløb om året. Det vil man ikke kunne med en ny aftale, som det ser ud nu. Der vil borgerne skulle betale med det samme, når man finder skaderne. Derfor vil man få meget større udsving i, hvad der skal betales. Skal man genoprette en vej, kan det være flere 100.000 kr., og hvis vi ikke kan komme udenom, at man skal betale med det samme, så er det ikke et særlig godt tilbud til borgerne," siger han.