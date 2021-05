På dele af Helsingørmotorvejen blev der i 2016 opstillet støjskærme. Alligevel er støjen fortsat et problem i området, lyder det. Arkivfoto

Støjskærm har ikke haft ønsket effekt

Det Grønne Område - 28. maj 2021 kl. 06:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

2016 opsatte Vejdirektoratet støjskærme på den østlige side af Helsingørmotorvejen. Effekten af støjskærmen skulle være mindre støj, og ingen boliger skulle opleve mere end 68 decibel støj.

På en fredag eftermiddag måler en borger, som Det Grønne Område har været i kontakt med, dog støjen til næsten 70 decibel. Miljøstyrelsens grænseværdier for boliger er 58 decibel.

Borgeren henviser til kommunalbestyrelsesmedlem John Tefke (K), som også bor i området. Om støjen siger han:

"Jeg kan sagtens høre støjen. Men jeg er født i Lundtofteparken og flyttede så senere til Eremitageparken, så jeg har vænnet mig til støjen fra Helsingørmotorvejen. Men jeg kan høre den, og den er blevet værre," siger han og fortsætter:

"Støjskærmene hjalp, da de kom, men jeg tror, at det igen er blevet værre. Jeg har en forestilling om, at trafikken er øget de seneste år, og den støjdæmpende asfalt, der dengang blev lagt, kan være slidt af igen. Men det har taget noget af støjen. Men jeg ved ikke, om den bare er presset et andet sted hen. For det er værre lidt længere væk fra motorvejen end lige ved. Jeg har haft hund alle årene, og når jeg går på det grønne område mellem motorvejen og Eremitageparken, er støjen ikke så slem, som når jeg går ovre på Bjælkevangen (løber parallelt med Eremitageparken, men længere væk fra motorvejen, red.)," siger han.

Alle river sig i håret

John Tefke fortæller, at støjen i området opfattes forskelligt.

"Støjen får ikke mig til at ændre adfærd. Vi sover for eksempel for åbent vindue næsten året rundt. Det kan være snyd, fordi jeg måske har vænnet mig til støjen. Men jeg kender også folk, som boede i vores rækkehuse, og som er flyttet igen efter få år på grund af støjen. Andre naboer overvejer at kigge efter noget andet. Og når der er åbent hus, kommer der en masse for at kigge på husene, men de kan ikke forene sig med støjen," siger han.

I øjeblikket taler flere politikere for støjdæmpende tiltag på Helsingørmotorvejen, når der i Folketinget senere på året skal vedtages en infrastrukturplan. Men hvis støjskærmene, som man hidtil har sat op, ikke gør den store forskel, hvad bør man så gøre?

"Det er dét, alle river sig i håret over. Det er ikke populært at sætte hastigheden ned. Det er der mange, der ikke synes om. Men indtil der ikke er noget bedre, så bør man overveje det. Det er lige meget, hvad vi gør, så vil nogle mene, at det er forkert. Nogle siger, at støjskærmen har hjulpet, andre siger, at den ikke har virket. Sætter man hastigheden ned, går det ud over samfundsøkonomien. Hver gang, der bliver foreslået en løsning, siger nogle, at det ikke kan være løsningen," siger han og fortsætter:

"Men hvis man ikke gør noget, bliver man nødt til at affinde sig med støjen. Og det synes jeg ved Gud ikke, at man skal. Der er masser af undersøgelser, der viser, at støj er årsag til sygdom, stress osv. Det gør stort indtryk på mig, og derfor må vi ikke lade stå til, idet jeg ikke tror, at trafikken falder," siger John Tefke.