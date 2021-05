Se billedserie Viceborgmester og formand for byplanudvalget Simon Pihl Sørensen (S), borgmester Sofia Osmani (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap (SF) mødtes med formand for Trafikudvalget på Christiansborg Jeppe Bruus ved daginstitutionen Eremitageparken, der ligger i en af kommunens mest støjplagede zoner, men ikke tælller med , når man laver støjhandlingsplaner, da der her kun er fokus på beboelse. Foto: Signe Steffensen

Støj: Hovedstadens kommuner og politikere må stå sammen

Onsdag kiggede formanden for Folketingets Transportudvalg, Jeppe Bruus, forbi Eremitageparken til en snak om de aktuelle trafikpolitiske forhandlinger og de udfordringer, der er med støj i Lyngby

Det Grønne Område - 26. maj 2021 kl. 18:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Bekæmpelse af trafikstøj er en del af den infrastrukturplan på over 160 milliarder kroner, som regeringen har fremlagt. Planen kommer til at gælde frem til 2035. Derfor er det lige nu, hvis kommunerne skal gøre deres stemme gældende og få indflydelse på, hvordan de mange trafikmilliarder skal fordeles.

Og mens de lokale kommunalpolitikere til tider kan være uenige om mange ting, så er de fuldstændigt enige om, at staten bør gøre noget ved støjen fra Helsingørmotorvejen og også gene Lyngby Omfartsvej, selv om den reelt er Lyngby-Taarbæk Kommunes ansvar.

Onsdag havde viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) inviteret sin partifælle, Jeppe Bruus, til Lyngby-Taarbæk, og Det Grønne Område havde sat dem stævne ved den nordlige del af Eremitageparken, hvor støjen fra Helsingørmotorvejen er et konstant vilkår.

Også formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk, Sigurd Agersnap (SF), og Lyngby-Taarbæks borgmester, Sofia Osmani (K), var mødt op for at understrege vigtigheden af, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke bliver glemt i de aktuelle forhandlinger.

Lige nu gør de lokale politikere nemlig, hvad de kan for at råbe politikerne på Christiansborg op for at gøre opmærksom på de støjproblemer, som mere end halvdelen af kommunens borgere lever med. For det er ikke kun i Lyngby-Taarbæk, at problemet er alvorligt, så kampen om opmærksomhed er stor.

Sammen med ni andre hovedstadsborgmestre mødtes Sofia Osmani tidligere på måneden med Jeppe Bruus og resten af Folketingets Transportudvalg på Christiansborg.

Ønsket fra borgmestrene er, at der bliver lavet en helhedsplan for Hovedstadsområdet i forhold til støjbekæmpelse.

"Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det gør indtryk, når ti borgmestre i samlet flok tropper op på Christiansborg," sagde Jeppe Bruus med henvisning til besøget. Og han er enig i, at man bør arbejde for en samlet plan for Hovedstadsområdet.

Sigurd Agersnap, Sofia Osmani og Simon Pihl påpegede alle vigtigheden af, at der bliver arbejdet på, at man får nogle støjkriterier, der ud over støjbelastning ved boligområder også ser på institutioner og skoler, for som det er nu, tager man kun hensyn til beboelse, når man både nationalt og lokalt udarbejder støjhandlingsplaner. De savner nogle bedre og mere objektive kriterier for fordelingen af støjmidler.

Hovedstadens tur "Vi ønsker, at pengene skal bruges der, hvor problemet er størst, og det er i Hovedstadsområdet," siger Sofia Osmani.

For socialdemokraten Jeppe Bruus, der er er valgt til Folketinget i Københavns Omegns Storkreds, var netop støj en mærkesag i valgkampen. Han gik målrettet efter en plads i Transportudvalget, der i mange år havde tilnavnet 'den jyske trafikmafia', og han er både glad og stolt over, at han blev formand for udvalget, for før han kom ind i Transportudvalget, sad der ikke en eneste politiker fra Hovedstadsområdet.

Han oplever, at det trafikpolitiske område i Hovedstadsområdet har været underprioriteret i mange år.

"Trafikken på indfaldsvejene til København er eksploderet de seneste ti år. Det samme er støjgenerne. Vejene er ikke bygget til de trafikmængder. Hvis man kigger i de støjhandlingsplaner, der var forudsætningen for de værn, man opført dengang, så er trafikmængderne langt overskredet," siger Jeppe Bruus.

Derfor vil han have udarbejdet nogle nye analyser af støjen, der også medtager de strækninger, hvor der allerede er opført støjdæmpende foranstaltninger. Og der mener han, at det er oplagt at samarbejde med kommunerne.

"Det partipolitiske betyder meget, men det betyder også meget, hvor man er valgt. Der har manglet nogen, der talte Hovedstadsområdets sag, selv om det bliver lidt lokalpatriotisk," siger Jeppe Bruus.

Det er rystende Simon Pihl Sørensen synes dybest set, at det er rystende, at mere end halvdelen af borgerne i Lyngby-Taarbæk er plaget af støj. Han er også indstillet på lokalt at prioritere området næste gang, at der er budgetforhandlinger.

"Bare fordi man vænner sig til den konstante susen, så betyder det jo ikke, at den er ufarlig. Det er en kontimuerlig stressfaktor," siger han.

Sofia Osmani så gerne, at man nedsatte hastigheden på både Helsingørmotorvejen og Lyngby Omfartsvej, da det også er en måde at sænke støjen på.

Jeppe Bruus trafikpolitiske mærkesager o At vi bekæmper støjen. Nye vejprojekter skal være støjneutrale. Der skal bygges højere støjværn lang motorvejene i tæt bebyggede områder.



o Der skal færre biler på vejene i Omegnen, ved at bygge Motorring 5, der leder en del af trafikken uden om Hovedstaden.



o At vi opretter, ikke nedlægger, flere busruter.



o At vi investerer flere penge i at udbygge Metro, S-tog og Letbanen på tværs af Københavns Omegn og med flere forbindelser ind til København.



o At vi lægger støjdæmpende asfalt i områder, hvor beboerne er generet af trafikken.



Og Jeppe Bruus er interesseret i at afsøge alle muligheder - herunder intelligent styring af hastigheden.

I det hele taget er de fire politikere enige om, at der mangler pilotprojekter, hvor man tester nye og alternative løsninger med for eksempel lette overdækkede konstruktioner.

Sigurd Agersnap fremhæver også potentialet i at forbedre forholdene for cyklister for at få flere til at lade bilen stå og tage cyklen til og fra arbejde. Ligesom en forbedring af den kollektive trafik kan have den samme effekt.

Jeppe Bruus forventer, at der bliver indgået et forlig før sommerferien, og at det både vil udmønte sig i en række øremærkede projekter og en decideret støjpulje. Men mere konkret kan han ikke blive på nuværende tidspunkt.