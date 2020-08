Se billedserie Whitney Houston døde i 2012, men har efterladt sig en stor sangskat, som nu udsættes for kærlige jazzfortolkninger.

Stjerneparade hylder Whitney Houston ved gallakoncert på Meyers Spisehus

Meyers Spisehus i Lyngby inviterer til Jazz- og Madaften 5. september med Benjamin Koppel, Kaya Brüel og Marie Carmen Koppel.

Det Grønne Område - 20. august 2020 kl. 06:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

God mad og god jazzmusik. Det var op til sommerferien fast på skemaet hos Meyers Spisehus i Lyngby et par gange hver uge, og det fortsætter nu, hvor de fleste efterhånden er vendt hjem fra ferie igen.

Og man starter med lidt af et scoop, for jazzsaxofonisten Benjamin Koppel lægger ud med et stort gallashow lørdag den 5. september: 'Benjamin Koppel Jazz Galla - Tribute to Whitney'. Et hyldestshow til den afdøde amerikanske soulsangerinde Whitney Houston.

At han og Benjamin Koppel for tiden kører musikalsk parløb på et spisested, er slet ikke så mærkeligt, fortæller Claus Meyer, som ejer Meyers:

"De fleste ved, at Benjamin er en af Danmarks dygtigste saxofonister. Færre ved, at han vandt Masterchef i 2013. De fleste ved, at jeg er entreprenør og kok. Færre ved at jeg engang spillede i et mindre jazzorkester. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at Benjamin har lavet mere mad, end jeg har spillet musik."

Ved hyldestgallaen 5. september bidrager Benjamin Koppel med sin signaturret, stegte kammuslinger med skorzonnerrødder og sauce mousseline, når køkkenchef Ben Coughlan og medarbejder disker op med en femretters menu.

Og til gengæld vil Claus Meyer spille percussion på et par af jazznumrene.

"Vi satser på at det bliver en helt igennem mindeværdig aften, hvis præcise indhold verden aldrig kommer til at opleve igen," siger Claus Meyer.

Hyldestkoncerten Whitney Houston døde i 2012, men efterlod en stor sangskat, som tages under jazzet og kærlig behandling 5. september.

"Med udødelige klassikere som How Will I Know, I Will Always Love You og I Wanna Dance With Somebody har Whitney, efterladt os med en sangskat, der stadig er blandt de mest spillede og elskede," fortæller Benjamin Koppel.

Han har samlet nogle af de bedste fra solisternes og ikke mindst rytmegruppens verden og inviterer til musikalsk topmøde. Sammen med de to danske sangstjerner Kaya Brüel og Marie Carmen Koppel har Benjamin Koppel Jazz Galla allerede lagt Bremen Teater i København ned med seks udsolgte koncerter.

"Hans fortolkninger af Whitney Houstons vidunderlige sangkatalog kalder på mere: der er ikke en fod i ro eller et øje tørt, når alle de store ballader, powerhits og mest opløftende popsange trakteres i nye jazzede arrangementer," siger Claus Meyer.

Siden Jazz Gallas første koncert under Summer Jazz 2013 har ensemblet turneret Danmark for fulde og begejstrede huse. På scenen får solisterne musikalsk opbakning af saxofonist og kapelmester Benjamin Koppel, der står i spidsen af et hold af fremragende og anerkendte danske jazzmusikere:

Vokal: Kaya Brüel

og Marie Carmen Koppel

Saxofon: Benjamin Koppel

Piano: Søren Bebe.

Bas: Jesper Bodilsen

Trommer: Zoltan Csörsz

Menuen Arrangementet varer fra 18.30 til 22.30, og der bydes på velkomstdrink, snacks, fem retter mad med vine til, kaffe og sødt.

Menuen består af:

Snacks: Østers med sommeræble-vinaigrette samt sprøde kalvebrisler med svampeemulsion.

Hovedretter: Rimsaltet helleflynder med peberrods fløde, fennikel og dild olie, stegte kammuslinger med skorzonerodder og sauce hollandaise (B Koppel klassiker), oksemørbrad med glaserede rødbeder, bagt sommerkål, stegt kartoffel og trøffelsauce med røget marv.

Dessert: Mørk chokolade mousse med blommeiscreme og chokolade crumble.

Sødt til kaffen Arrangementet vil blive afviklet inden for de gældende rammer og Covid-19 restriktioner.