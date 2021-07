Stjerne sygemeldt fra Cirkusrevyen

Cirkusrevyen må i den næste tid undvære Lisbet Dahl. Efter en periode for et par måneders siden, hvor hun var nødsaget til at blive hjemme fra forestillinger i flere omgange på grund af en infektion i kroppen, der ikke var coronarelateret, har Lisbet Dahl nu fået konstateret stress.

"Jeg er meget glad og taknemmelig for, at alle på holdet bakker op om, at vi kan fortsætte med at spille Cirkusrevyen, selvom Lisbet ikke er med på scenen. Vores dygtige skuespillere er heldigvis klar på at tage over, så vi kan give Lisbet den ro, hun har brug for lige nu, uden at skulle skuffe de mange gæster, der har glædet sig til at se årets revy," siger Torben "Træsko" Pedersen. /peb