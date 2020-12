Stjal varme på Bakken: Lokal beboer forhindrede tyveri

En 57-årig mand opdagede kort efter midnat natten til torsdag to mænd, der kom gående ud gennem porten ved Dyrehavsbakken med to terrassevarmere.

Det fandt den 57-årige så mistænkeligt, at han, da mændene gik tilbage mod Dyrehavsbakken, tog de to terrassevarmere og satte dem ind i sin egen have, hvorefter han kontaktede politiet. En patrulje kom til stedet, men de to mistænkelige mænd var ikke at finde.