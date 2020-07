Tricktyv stjal en boks med smykker fra 87-årig kvinde i Trongårdsparken. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Stjal smykker fra 87-årig: Se signalementet her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stjal smykker fra 87-årig: Se signalementet her

Tricktyve på spil i Trongårdsparken

Det Grønne Område - 17. juli 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag klokken 14.10 blev det anmeldt, at en 87-årig kvindelig beboer fra Trongårdsparken klokken 13.20 åbnede sin hoveddør for at bære en pakke ind, som stod foran hendes hoveddør.

Foran døren stod imidlertid en ukendt kvinde med pakken i hånden. Kvinden oplyste, at hun var den 87-åriges kontaktperson til hjemmeplejen og gik indenfor i boligen og videre ud i køkkenet. Her placerede hun sig så beboeren måtte stå med ryggen til døren for at tiltale hende.

Den 87-årige gav udtryk for, at hun ikke havde bedt om en kontaktperson, og kvinden nævnte herefter, at hun skulle hente noget i sin bil, hvorefter hun forsvandt fra stedet og ikke kom retur.

Beboeren bemærkede efterfølgende, at en boks med smykker var forsvundet fra stedet.

Kvinden beskrives som dansk af udseende, 25-30 år, cirka 160 cm høj, spinkel af bygning, hvid i huden, med mellemlangt sort hår. Hun var iført blå hat og talte dansk.