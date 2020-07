Artiklen: Stjal hårtrimmere: 56-årig sigtet for butikstyveri

Klokken 15.42 torsdag blev det anmeldt, at en mand havde forsøgt at stjæle to hårtrimmere i Føtex til en samlet værdi af 698 kroner.