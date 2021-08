Se billedserie Lyngby-Taarbæk Forsyning er ved at regne på, hvad det vil koste forbrugerne med ugetømning i de tre sommermåneder. Foto: Signe Steffensen

Stinkende madaffald: Nu er der nyt

Men ugetømning er ikke svaret på alle de lugtproblemer, som borgerne oplever efter, at den nye affaldsordning trådte i kraft, siger Forsyningen.

Det Grønne Område - 25. august 2021

En aftentur rundt i villakvarterne i Lyngby-Taarbæk Kommune har i sommermånederne ikke været lutter lagkage.Tværtimod.

Efter at Lyngby-Taarbæk Forsyning gik fra uge- til to-ugerstømning af madaffaldet, er det begyndt at stinke på gader og veje. Og det i en sådan grad, at mange borgere er ved at have fået nok.

For ikke nok med, at lugtproblemerne er massive.

Skraldefirmaet, som Forsyningen har hyret til opgaven, er lige så firkantet som de opdelte rum i skraldespandene. Står beholderne ikke det rigtige sted, eller ligger der forkert affald i det, så bliver de ikke tømt.

Det gør, at nogle beholdere får lov til at stå og lugte i længere tid end to uger.

Men næste sommer skal det være slut. Det synes i hvert fald formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), som mener, at Forsyningen næste sommer bør gå over til ugetømning i sommermånederne juni, juli og august. Han siger til Det Grønne Område:

"Det har ikke været en særlig god løsning. Det har man både kunnet lugte og kunnet høre," fastslår han:

"Vi har fået en del henvendelser. Det er et politisk ansvar og et politisk spørgsmål, så Forsyningen skal ikke hænge på hele forklaringen. Kommunen vedtager et affaldsregulativ, hvor vi fastsætter rammerne. Der har vi valgt tømning hver anden uge - med mulighed for afhentning hver uge. Det synes jeg, at vi skal bede Forsyningen om næste sommer. Der har været så mange henvendelser, og det må vi reagere på."

Andre kommuner har valgt ugetømning i sommermånederne. Blandt andet Gladsaxe. Og det har man valgt for netop at minimere lugtgenerne fra mad- og restaffald i de tre sommermåneder, forklarer Benjamin Nauta Ibsen, teamleder i Gladsaxe Kommune, til Det Grønne Område.

"Det er jo netop, fordi andre kommuner har tougerstømning, at vi også har valgt at gøre det. Det gør man i de fleste Vestforbrændings-kommuner, og så tænkte vi, at det kan vi også gøre her," forklarer Sigurd Agersnap.

Han fortæller, at to-ugerstømning i de tre sommermåneder kommer til at koste ekstra for borgerne

"Det bliver generelt dyrere for Forsyningen med det nye system, fordi der skal sorteres mere. Og taksten opkræves hos borgerne. Og taksterne vil blive højere med afhentning hver uge," siger han.

Ikke løsningen Ugetømning vil dog ikke nødvendigvis være løsningen på alle de lugtproblemer, borgerne har oplevet hen over sommeren. Det siger direktøren for Lyngby-Taarbæk Forsyning, Flemming Horn Nielsen, til Det Grønne Område:

"Hvis der først løber væske ud i en lukket beholder, så er det nok nødvendigt at vaske eller spule den for at fjerne lugten. Derfor løser ugetømning i sommermånederne heller ikke alle problemer, men det er klart, at risikoen for, at poserne går i stykker eller opløses er mindre, hvis de kun ligger i beholderen en uge," siger han.

Lyngby-Taarbæk Forsyning fortæller, at man er ved at forberede en sagsfremstilling for politikerne, hvoraf det også vil fremgå, hvad det vil koste at indføre ugetømning i sommermånederne.

"I september evaluerer vi ordningen på vores bestyrelsesmøde, og emnet bliver herefter taget op i Teknik- og Miljøudvalget. Og på baggrund af den evaluering og prisstigningen for forbrugerne vil det blive besluttet, om ordningen skal ændres til næste sommer," forklarer Flemming Horn Nielsen.

Tager det alvorligt Hos Lyngby-Taarbæk Forsyning fortæller man til Det Grønne Område, at man bestemt tager lugtgenerne alvorligt.

"Allerede, inden ordningen gik i gang, var der udtrykt bekymring for, at to-kammerbeholderen kun tømmes hver 14. dag. Ligesom med andre ændrede forhold ved den nye affaldsordning, vurderer vi løbende, hvordan ordningen rent praktisk virker, og hvordan kundeoplevelsen er," fortæller Flemming Horn Nielsen:

"I denne til tider varme sommer har der været problemer med lugtgener, og derfor samler vi også henvendelserne om emnet, så vi har et ordentligt grundlag at evaluere ordningen på og hjælpe kommunalpolitikkerne til eventuelt at træffe beslutning om andre løsninger."

Misforståelser Flemming Horn Nielsen mener, at debatten om den nye ordning, som har fyldt meget i Det Grønne Områdes spalter, viser, at der er mange myter og misforståelser om både affaldsordninger og om Lyngby-Taarbæk Forsynings rolle.

"Der er desværre en del misforståelser i omløb - både i Det Grønne Område og på de sociale medier. For eksempel, at affaldsordningerne finansieres via skatten, at vi tjener flere penge ved at have tømning hver 14. dag, og at vi har strammet op på reglerne om adgangsveje," siger han - og uddyber:

"Forsyningsområdet er brugerfinansieret gennem taksterne, og som forsyningsvirksomhed skal vores økonomi hvile i sig selv. Kunderne betaler den fulde pris, og der må ikke akkumuleres et overskud i virksomheden."

Adgangsvejene Om reglerne for adgangsvejene siger Flemming Horn Nielsen:

"Reglerne om adgangsveje skal sikre et ordentligt arbejdsmiljø for skraldemændene, så de ikke nedslides i alt for ung en alder. Reglerne for placeringen af affaldsbeholderen, herunder afstand, hældninger og underlagets beskaffenhed, har været gældende i mange år. Det nuværende regelsæt fra kommunen har været gældende siden 2016 og udspringer af Arbejdstilsynets vejledninger, som går endnu længere tilbage. Det nye er nok, at de seneste erfaringer viser, at disse forhold er særdeles kritiske for at modvirke nedslidning, så derfor er der ekstra fokus på at overholde reglerne."

Sigurd Agersnap nikker genkendende til det problematiske i det fokus, som skraldemændenes arbejdsforhold har:

"Der er brok over, hvor plant der skal være for at hente affaldsspande. Det er arbejdsmiljøloven, og den er rimelig hård. Forsyningen er i dialog med deres leverandører, og det er ikke en beslutning, vi kan ændre i kommunalbestyrelsen. Man skal finde ud af, hvad der kan tolereres og hvad ikke. Har de sat urimelige krav det enkelte sted? Det bør man udfordre som borger og tage fat i Forsyningen, hvis man er dybt uenig. Og ellers kan man kigge på, om man ikke skal gøre det lettere for skraldemændene at komme frem og tilbage," siger han:

"Jeg har en forhåbning om, at det bliver bedre. Ellers må vi jo gå i gang med lokalplanerne. Det ser ikke kønt ud med alle de skraldespande ude på vejene. For mig er det vigtigt, at vi får affaldssorteret. Det er afgørende for klimaet og miljøet. Og så må vi finde ud af, hvordan vi gør det bedst muligt. Og her har vi ikke ramt den rigtigt første gang."