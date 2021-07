Genetablering af stenrev i Øresund ud for Taarbæk skal skabe mere liv under vandet. Det kan tiltrække flere dykkere, mener lokal formand for dykkerklub. På billedet ses dykker i vandet ved Taarbæk. Foto: Søren Petersen

Stenrev skal få det til at vrimle med liv ud for Taarbæks kyst

Landspolitisk er det besluttet at bruge 10 mio. kroner til at genetablere stenrev i Øresund ved Taarbæk. Det er til gavn for både natur, dykkere og fiskere.

08. juli 2021 Af Mikkel Brøgger Petersen

For at forklare, hvad det vil betyde fra en dykkers perspektiv, at et stenrev nu skal genetableres ud for Taarbæk, bruger formand for Skovshoved Undersøiske Gruppe Susanne Petersen følgende sammenligning:

"Hvis man kigger ud over en græsmark, hvor der er én type græs, er det som en flad havbund. Er man et sted med bakker, træer og skov, har man et helt andet dyreliv. Det er det samme med havbunden. Det giver flere forskellige typer fisk, tang og muslinger, når der er et rev," siger hun til Det Grønne Område.

Mere liv under havoverfladen er netop årsagen til, at Regegeringen, SF, Radikale, Venstre, Enhedslisten og Alternativet har besluttet at bruge 10 millioner kroner på at etablere et stort stenrev ud for Taarbæk. Stenrev betyder blandt andet gemmesteder for småfisk og krebsdyr, bedre levevilkår for pigget søsol og nøgensnegle og masser af føde til større dyr som fisk, marsvin, sæler og fugle.

"Livet i havet er noget af det vildeste natur, som vi har herhjemme. Og det er under pres. Stenrev er en sjælden naturtype i Danmark, fordi mange sten igennem tiden er blevet fisket op. Nu tager vi et godt skridt på vejen med et nyt stenrev, som skal give tangskove og mere liv under overfladen. Vi giver lidt af det tabte tilbage til naturen, så nye levesteder kan opstå til glæde for både planter, fisk og andre vandlevende dyr, og de mange fugle, der er så afhængige af havet," siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Lokal glæde De lokale politikere glæder sig også over nyheden.

"Ud af flere mulige placeringer i Øresund bliver det Taarbæk Rev, der skal genetableres. Det er en fantastisk god nyhed for naturen, for Taarbæk og for hele kommunen. Et stenrev betyder nemlig meget mere dyre- og planteliv i vandet ud for Taarbæk, og den udvikling harmonerer fantastisk med kommunens ambitioner om øget biodiversitet. Jeg håber, at revet også kan give nye oplevelser for dykkere og måske have en beskyttende effekt for Taarbæk som følge af mindre bølgehøjde," siger borgmester Sofia Osmani (K).

"Man gør jo op for dele af fortidens synder med det her stenrev. Siden 1900 er der blevet fjernet mere end 8,3 millioner kubikmeter sten fra Øresund, og stenene er et afgørende levested for dyrelivet. At genskabe lidt af den stenbund vil være godt for Øresund og genskabe lidt af det dyreliv, som der var i havet for 100 år siden. At genskabe stenrevet ud for Taarbæk vil øge biodiversiteten og skabe flere levesteder i Øresund for fisk, skalddyr og havplanter," siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnap (SF).

På havnen i Taarbæk glæder man sig også over nyheden. Lokale fiskere kan jo glæde sig over flere fisk, fortæller havnefoged Asger Reidar.

"Hvis det får så stor betydning, som man mener, at det gør, så er det til glæde for de lokale fiskere i både, som vi har fem-ti stykker af. Revet ligger et par mil ude, så i første omgang bliver der nok hverken flere eller færre, som fisker med fiskestang fra havnens moler," siger han.

Win-win Susanne Petersen fra Skovshoved Undersøiske Gruppe, Danmarks ældste sportsdykkerklub, kalder det en win-win-situation.

"Taarbæk Rev er meget præget af stenfiskeri og sandsugning, så der er mange store sugehuller med død bund. At få biodiversitet og stenrev igen vil gavne livet derude. Som sportsdykker giver det noget godt at se på. Det er win-win. For naturen og for os som sportsdykkere," siger hun og tror, at det kan tiltrække flere dykkere.

"De andre steder, hvor der er etableret stenrev, trækker det dykkere til. Skovshoved Havn lavede for få år siden en havneudvidelse, og der lagde man en kunstig stenmole uden for havnen, hvor man har lavet et område til kajak, polo og svømning. Det er der stor interesse for blandt dykkere, fordi der er større liv," fortæller hun, og håber og tror, at det sker i respekt for det eksisterende.

"Et stenrev på Taarbæk Rev kræver, at man kan sejle ud til stenrevet, men det vil helt klart give seværdigt sted at dykke. Vi håber dog og regner med, at man undgår at lægge det oveni de skibsvrag og den flyvemaskine, der ligger derude, så man ikke ødelægger dem," siger hun.