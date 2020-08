Udviklingen i coronasmitten i Lyngby-Taarbæk fra alarmen gik i marts. Koordinatsystemet viser hvor mange smittede borgere, der er i alt og hvor mange nye smittede, der er kommet til, målt hver fredag. Søjlerne viserne hvor mange lokale borgere, der ialt er blevet testet i kommunen. Tallene er hentet fra Statens Serum Institut.

Send til din ven. X Artiklen: Status efter seks måneder med corona: Lyngby-Taarbæk er godt rustet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Status efter seks måneder med corona: Lyngby-Taarbæk er godt rustet

Centerchef Tina Mørk vurderer, at kommunen er godt rustet til eventuelle nye udbrud i efteråret

Det Grønne Område - 27. august 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er snart et halvt år siden at coronabomben sprang og satte blandt andet kommunen i alarmberedskab. Det har fået os til at bede kommunen om en status ud fra en række spørgsmål, som bliver besvaret af Tina Mørk, der er centerchef i Center for Sundhed og Omsorg.

Hvordan er det gået med indsatsen mod smitten i de kommunale institutioner og centre?

Kommunen er som andre kommuner i en helt ekstraordinær situation, hvor alle personlige kontakter borgere imellem, mellem borgere og personale pludselig er kritiske i forhold til smitte. Overflader, dørhåndtag og alle mulige former for kontaktpunkter var og er fortsat potentielle kilder til smitte.

Kommunen har straks fra udbruddets start i begyndelsen af marts sat ind med lokale tiltag i forlængelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god håndhygiejne, hosteetikette, afstandskrav, anvendelse af værnemidler og besøgsrestriktioner med mere.

Kommunen gik straks i kriseberedskab, og har etableret et Corona-sekretariat, som varetager sundhedsfaglig rådgivning samt står for indkøb og distribution af værnemidler, og hvor det har været nødvendigt at etablere et nyt og større værnemiddeldepot.

Der er uddannet og udarbejdet retningslinjer for personale i både håndtering af forebyggelse af smitte og håndtering af situationer med smittede. Der er etableret en særlig rådgivningspostkasse for alle ledere, informeret bredt, indført besøgsrestriktioner, lukket bl.a. skoler og institutioner, etableret nødpasningsordninger, opsat over 60 ekstra håndvaske på skoler og dagtilbud, gjort ekstraordinært rent i de kommunale bygninger med videre.

Er man tilfreds med antallet af smittede ift. indsatsen, kunne noget være gjort anderledes?

Uanset de mange tiltag, har vi haft smittede borgere og medarbejdere, og forventer også fremover at se smittede. Således var der konkrete udbrud på to plejecentre, og også indenfor dagtilbud og skoler var der i perioden smittede. Her har karantæner og hjemsendte medarbejdere hurtigt kunne løse situationen.

Hvor mennesker færdes og mødes kan smitte ikke undgås, men vi kan gøre meget for at forebygge. Vi gør i kommunen alt, hvad der er muligt for at begrænse smitten og følger tæt med i situationen. Kommunen overvåger udviklingen, er i løbende kontakt med sundhedsmyndighederne, ligesom der arbejdes med de nødvendige indsatser i det særlige beredskab.

Der foregår også en løbende vurdering af lokale tiltag for at sikre, at de er tilstrækkelige i forhold til borgernes og medarbejdernes sikkerhed. Således har vi lige nu konkrete udbrud på Trænings- og Rehabiliteringscentret samt på plejecenter Baunehøj.

Hvordan er kommunen rustet til den fortsatte indsats?

I foråret stod vi i således i en uventet situation, hvor der skulle sættes hurtigt ind med mange nye arbejdsmetoder og tiltag. Siden udbruddet har vi lært meget og har samlet gode erfaringer om håndteringen af Corona-situationen, som kan sikre en løbende forbedring af vores indsatser.

Det betyder, at vi nu er godt forberedte og rustede til de nye mulige udbrud. Borgerne og medarbejderne er også blevet meget opmærksomme på hygiejne og risiko for smitte ved kontakt. Det betyder samlet set, at vi forhåbentligt kan minimere antallet af smittede i kommunen i efteråret.