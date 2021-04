Standset med hash og kontanter

En 43-årig mand fra København blev onsdag middag standset, da han kom kørende ad Skodsborgvej. Det viste sig, at manden var i besiddelse af en ikke ubetydelig mængde hash samt et større beløb i kontanter, blev han sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg. Det oplyser Nordsjællands Politi.