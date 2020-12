Stadsbiblioteket tager konsekvensen: Snart kan du ikke længere hente bøger

Stadsbibliotekets ordning med, at man kan hente reserveret materiale via en sideindgang, lukker fra den 23. december kl. 17 og åbner først igen den 4. januar. Dette sker for at understøtte den reelle nedlukning af Danmark mellem jul og nytår.

"Vi har besluttet at holde Stadsbiblioteket helt lukket mellem jul og nytår for at minimere risikoen for covid-19 smittespredning blandt borgere og medarbejdere. Jeg håber, at det kan være med til at sikre, at vi kan få en fuld genåbning af alle kommunens biblioteker i januar," "siger Jeppe Bjørn, Kultur- og Bibliotekschef.